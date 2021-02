Ovadbe zaradi železniške nezgode pri Hrastovljah

Koprski kriminalisti so po letu in pol, odkar se je pripetila železniška nezgoda z razlitjem kerozina v Dolu pri Hrastovljah, kjer je vodovarstveno območje reke Rižane, vložili kazenske ovadbe proti štirim odgovornim na Slovenskih železnicah ter družbi sami.



Nezgoda se je pripetila 25. junija 2019, ko se je prevrnil vagon zaradi iztirjenja vlaka v predoru poleg tamkajšnje železniške postaje. V zemljo se je po oceni izlila večja količina letalskega goriva – kerozina. Gorivo so pozneje poskušali prečrpati, proga pa nekaj časa ni delovala, zaradi česar je bil moten tudi tovorni promet iz koprskega pristanišča.



Kriminalisti so na koprsko okrožno tožilstvo ovadili štiri odgovorne v službi za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa pri Slovenskih železnicah. Kazensko odgovornost v skladu z ovadbo nosi tudi sama družba. Z opustitvijo svojih dolžnosti in s tem kršitvijo predpisov o varnosti železniškega prometa so namreč dopustili, da se je zgodilo iztirjenje mednarodnega tovornega vlaka in posledično železniška nesreča.



Po oceni je zaradi nezgode nastalo za 2,9 milijona evrov škode, hkrati pa je bilo ogroženo tudi življenje in zdravje ljudi. To bi lahko povzročilo hudo onesnaženje pitne vode in zemlje. Za kaznivo dejanje opustitve nadzora v javnem prometu je zagrožena zaporna kazen do petih let oziroma do treh let, če je dejanje storjeno iz malomarnosti. Za kaznivo dejanje obremenjevanja in uničevanja okolja je zagrožena denarna kazen ali zaporna kazen do dveh let.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: