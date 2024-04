Oznake o vsebnosti sladkorja in sladil v pijačah naj bodo bolj vidne

Čezmerno pitje sladkih pijač predstavlja tveganje za zdravje, saj lahko vodi v debelost in druge zdravstvene težave, kot je razvoj zobne gnilobe, poudarjajo na zvezi potrošnikov. Na podlagi raziskave o sladkih pijačah in spornih praksah proizvajalcev se zavzemajo za vidne napise na embalaži tudi o vsebnosti sladil, ne le sladkorjev.

Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) opozarjajo, da je problem sladkorja v sladkih pijačah predvsem nadzorovanje popite količine, saj je dober okus pogosto tisto, kar ljudi prepriča, da čezmerno posegajo po sladkih pijačah. Sladkor v pijačah sicer zagotavlja hiter vir energije, ne vsebujejo pa drugih hranilnih snovi, ki nasitijo telo. Poleg tega naši možgani ne zaznajo signalov sitosti, da bi lahko pravočasno prenehali piti.

»Pomembno je razumeti, da sladkor sam po sebi ne pomeni neposrednega tveganja za naše zdravje. Ključni vzrok za zdravstvene zaplete izhaja iz presežka energijskih potreb, ki ga hitro dosežemo s pitjem sladkih pijač. Dolgotrajen presežek vodi v kopičenje odvečne maščobe, kar lahko vodi v razvoj debelosti,« ugotavljajo v zvezi. Hkrati poudarjajo, da so k debelosti še posebej nagnjeni otroci, ki so zaradi »nepremišljenih nakupnih odločitev in večje nagnjenosti k sladkemu okusu dragocena ciljna skupina proizvajalcev sladkih pijač«.

Razvoj debelosti olajšuje tudi življenje v t. i. debelilnem okolju, ki je vzpostavljeno tako, da potrošnike brez pretiranega zavedanja vodi v debelost. Eden od možnih ukrepov za boj proti debelilnemu okolju je davek na sladke pijače, ki je bil uspešno uveden v več državah zahodnega sveta in je prinesel obetavne rezultate, poudarjajo na ZPS. Kot možen ukrep navajajo tudi višanje cen, kar bi zlasti mlajše potrošnike odvrnilo od nakupa sladkih pijač.

Višje trošarine, DDV ali podražitev?

Po navedbah ZPS tudi slovenska vlada napoveduje ukrepe, ki bi učinkovito zmanjšali uživanje sladkih pijač. Vlada namreč razmišlja o uvedbi višjih trošarin, DDV ali dodatnega davka, podražitev pa bi bile deležne tako pijače, slajene s sladkorjem, kot tiste s sladili.

Na ZPS so pred kratkim pripravili tudi raziskavo o sladkih pijačah in spornih praksah proizvajalcev. Ugotavljajo, da veliko proizvajalcev sladkor nadomešča s sladili, ki zagotavljajo sladek okus z majhno energijsko vrednostjo ali brez nje. Sladila so zato zelo zanimivo sredstvo za pomoč pri uravnavanju energijskega vnosa tako pri zdravih ljudeh kot tudi pri tistih z debelostjo in drugimi zdravstvenimi stanji. Vendar lahko uživanje pijač s sladili, podobno kot s sladkorji, potrošnike navadi na preveč sladek okus in hranilno revno prehrano.

Na zvezi si zato želijo, da bi bili potrošniki o vsebnosti sladil obveščeni z bolj očitnimi in vidnimi napisi na embalaži, saj lahko tako opravijo informiran nakup glede na lastne želje in potrebe. Še posebej, če gre za izdelke, ki so namenjeni otrokom in mladostnikom, saj proizvajalci pri oblikovanju embalaže pogosto uporabljajo kričeče barve in motive, ki otroke spodbujajo k njihovemu uživanju.

Opozarjajo tudi, da je izjemno pomembno, da so potrošniki vešči branja oznak o vsebnosti sladkorja, saj za uporabo oznak na embalažah obstajajo točno določena merila.