Minister za zunanje zadeve in zunanjo trgovino Severne Makedonije Timčo Mucunski, ki je danes obiskal Slovenijo, se oglasil tudi UKC Ljubljana, kjer se zdravita pacienta, ki sta utrpela hude opekline v požaru v Kočanih. Na obisku sta ga spremljala slovenska ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel in generalnim direktorjem Markom Jugom.

Slovenija je sicer sprejela štiri paciente iz Severne Makedonije, dva se zdravita v UKC Maribor. V grozovitem požaru v klubu Pulse je življenje izgubilo 59 ljudi, najmlajši je bil star komaj 14 let, skoraj 200 je bilo poškodovanih, 45 v kritičnem stanju.

Minister se je zahvalil za pomoč, v UKC Ljubljana je izvedel, da sta pacienta v kritičnem, a stabilnem stanju in da se zlagoma izboljšuje. »V imenu našega ljjdstva in vlade bi se rad zahvalil za izjemno solidarnost, ki ste jo pokazali in kaže visoko raven medsebojnega spoštovanja med narodoma. Naš narod žaluje za 59 izgubljenimi ži Tolikšno števvljenji, a skupaj z vašim narodom in drugim v Evropi se bojuje za življenja tistih, ki so poškodovani.«

Tolikšno število tako hudo poškodovanih je šok za vsak zdravstveni sistem, a za zdaj nam je s pomočjo drugih držav, ki sem jih že in jih bo še obiskal, uspelo ohraniti pri življenju, je dodal.