Pahor je podpisal odlok o razpisu volitev v Državni zbor

Zatem ko je predsednik republike Borut Pahor 20. januarja tudi uradno potrdil 24. april za volitve v novo sestavo Državnega zbora, je danes v predsedniški palači ob 13. uri podpisal še odlok o njihovem razpisu.

Ta datum je sicer že od lani znan kot prvi možni datum paralmentarnih volitev. Kot je navedel Pahor, se je po posvetovanjih glede možnega datuma, ki so v državnem zboru potekala na začetku lanskega novembra, izkazalo, da je bilo z izjemo ene poslanske skupine soglasno mnenje, da je najboljša izbira prav 24. april. Za dan začetka volilnih opravil pa je Pahor določil 14. februar.

Izjavo predsednika republike Boruta Pahorja lahko spremljate v videu:

Ob podpisu odloka o razpisu volitev v državni zbor je nagovoril državljanke in državljane ter napovedal, da bo skladno z ustavo, po uradnih posvetovanjih z vodji poslanskih skupin, podelil mandat tisti kandidatki ali kandidatu za predsednico ali predsednika vlade, za katerega bo nedvomno lahko ugotovil potrebno, torej absolutno podporo 46 poslancev ali več. To bo moral kandidat izkazati s podpisi. Kot je dodal, so ga k tej odločitvi napeljale izkušnje iz let 2018 in pa 2020, ko je ta postopek privedel do aktualne vlade.

Šele v primeru, da po posvetih ne bo izkazane nedvoumne podpore kandidatu, bo priložnost zaupal predsedniku tiste stranke, ki bo relativna zmagovalka volitev. Pomembno se mu zdi tudi vprašanje, ki se nanaša na koalicijo Kul. Naj koalicijo posameznih strank razume kot seštevek ali ne?

V parlamentarnem sistemu so koalicije redkost, je navedel, sam je kot tak primer navedel le Demos. Želi razčistiti vprašanje relativnega zmagovalca po volitvah. Je koalicija strank v tej vlogi mogoča?