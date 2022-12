Pahor si je vzel še zadnje kadrovanje

V nadaljevanju preberite:

Državni zbor bo odločal še o zadnjem kadrovskem predlogu Boruta Pahorja. Najprej je sicer veljalo, da bo izbira novega viceguvernerja prvi kadrovski zalogaj novoizvoljene predsednice Nataše Pirc Musar, a se je razpletlo drugače.

Kandidat naj bi v Banki Slovenije zamenjal viceguvernerja Jožefa Bradeška, sicer bratranca prvaka SDS Janeza Janše. Bradešku bo mandat potekel 28. februarja prihodnje leto, zato bi to kadrovanje lahko končala novoizvoljena predsednica. ki svojo funkcijo nastopi 23. decembra.Nataša Pirc Musar o imenovanju viceguvernerja ni bila seznanjena. Nekdanji politik in njen podpornik Pavel Gantar pa ocenjuje, da poteza do novoizvoljene predsednice ni korektna.