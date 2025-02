Pirc Musar bi evropske mirovnike v Ukrajini, Milanović v to dvomi

Predsednica republike Nataša Pirc Musar in njen hrvaški kolega Zoran Milanović sta na današnjem srečanju v Ljubljani potrdila izjemno dobre odnose med državama. Napovedala sta nadaljnjo obnovo mostov na meji. Govorila sta tudi o vojni v Ukrajini, na katero pa imata v nekaterih primerih različne poglede, zlasti glede napotitve mirovnih sil.

Milanović se je s Pirc Musar srečal v okviru svojega prvega uradnega obiska v Sloveniji in prvega obiska v tujini, odkar je minuli teden nastopil drugi mandat. Kot je dejal po srečanju, so bili tema dvostranski odnosi ter razmere v Evropi, ki da niso dobre.

Evropo je v položaj, v katerem se je znašla, po mnenju Milanovića pripeljalo njeno neukrepanje. Ob tem je poudaril, da bi evropske države morale imeti v mislih predvsem, da so tu že stoletja in da bodo tu tudi v prihodnosti. »Tu so vsi naši interesi, naši angažmaji, naši finančni posli, pa tudi naša varnost,« je dejal.

Milanović je glasen nasprotnik sodelovanja Hrvaške v Natovi misiji vojaške pomoči Ukrajini, rekoč da bi to lahko pomenilo tudi napotitev hrvaških vojakov v Ukrajino in grožnjo državni varnosti. Prav tako ni naklonjen napotitvi evropskih mirovnih sil v Ukrajino ob morebitni sklenitvi premirja. Kot je dejal, evropske države ne premorejo zadostnega števila vojakov, ki bi izvajanje mirovnega dogovora lahko nadzorovali.

»Tega števila ni, britanska vojska ima trenutno 70.000 vojakov. Na žalost so to vojske za safari, to je realnost,« je povedal.

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je med obiskom pri slovenski predsednici Nataši Pirc Musar položil venec k spomeniku žrtvam vseh vojn. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Slovenija napotitev mirovnih sil v Ukrajino zagovarja. Kot je danes poudarila Pirc Musar, je posledica vsakega premirja napotitev mirovnih sil, ki da bi jih morali v Ukrajino poslati pod okriljem Združenih narodov.

»Meni osebno bi se to zdelo izjemno pomembno, predvsem zaradi ugleda in večje moči, ki jo OZN mora imeti, pa je trenutno nima,« je dejala in pojasnila, da bi za takšnim angažmajem moralo stati vseh 193 članic ZN. Po njeni oceni je sicer še preuranjeno govoriti o številu vojakov.

Zmedena Evropa

Po oceni Milanovića je Evropa od začetka konflikta v Ukrajini ravnala zmedeno. Rešitev za konec vojne, kot je dejal, leži v dogovoru med Washingtonom in Moskvo, pri čemer EU ne bo imela ključne besede. »EU nihče ne bo ničesar vprašal,« je dejal in izpostavil, da je vojna v Ukrajini »vojna Rusije in ZDA prek Ukrajine«.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Po njegovih besedah prav tako ne bo nihče ničesar vprašal Ukrajine, kar da je razvidno iz - sicer še ne podpisanega - dogovora med Ukrajino in ZDA o redkih zemljah. Dodal je, da največji del ukrajinskega ozemlja, na katerem se te nahajajo, trenutno nadzorujejo ruske sile.

Pirc Musar je po drugi strani poudarila, da se o miru v Ukrajini ne sme odločati brez Ukrajine in Evrope. »Pogajanja za mir v Ukrajini se ne smejo odvijati brez Ukrajine in EU. Ni prav, da se o miru na evropskih tleh pogovarjajo brez EU. Noben podpis mirovnega sporazuma ne more biti podpisan brez Ukrajine,« je bila jasna.

»Slovenija si ne želi, da bi bil v teh pogajanjih nagrajen agresor in kaznovana žrtev,« je dodala in spomnila, da je kršitev mednarodnega prava že sama sprožitev vojne.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Obnova mostov bo stekla

Predsednika sta ob tem napovedala nadaljnjo obnovo mostov na meji med državama. Po besedah Pirc Musar je besedilo sporazuma o obnovi 20 mostov že usklajeno. »Pričakujemo, da bo do konca leta ta sporazum tudi podpisan, da bodo mostove obnovili in bo življenje na obeh straneh lažje,« je povedala.