Po Golobovih kritikah Tilen Božič ni več državni sekretar

Nastop predsednika vlade Roberta Goloba, ki se je za oddajo Preverjeno na POP TV odločil spregovoriti o svoji partnerki Tini Gaber, je predvsem zaradi kritike priprave davčne reforme in napovedi, da nepriljubljenih reform ne bo, v koaliciji naletel na razburjenje in negodovanje. Na ministrstvih, ki pripravljajo napovedane reforme, so se zavili v molk ali pa odgovarjajo, da z njimi nadaljujejo.

Tilen Božič je že zjutraj ponudil odstop. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Zaradi slabega sprejetja davčne reforme se je omenjalo, da bi lahko žrtvovali državnega sekretarja na ministrstvu za financeki pa je že zjutraj ponudil odstop. Že prej se je sicer govorilo o Božičevem nezadovoljstvu, a je po naših informacijah včeraj zvečer še tik pred oddajo opravljal usklajevanja in pojasnjevanja glede reforme.

Minister Klemen Boštjančič, ki je za Finance dejal, da sam ne bo odstopil, je Božičev odstop že sprejel.

Pri tem so s finančnega ministrstva še sporočili, da je ekipa ministrstva za finance, odgovorna za pripravo prenove, za zdaj javnosti predstavila šele analizo stanja, časovni načrt in izhodišča. Konkretna vsebina, kot pravijo, nikoli ni bila komunicirana zaradi dejstva, da so želeli pri snovanju prenove najti konsenz s ključnimi deležniki. Na ministrstvu pa da nadaljujejo pripravo prenove davčnega sistema, pri čemer se bodo trudili bolje pojasniti, kakšne spremembe načrtujejo, in jih približati ljudem.

»Tako kot zna ekipa Danijela Bešiča Loredana na zdravstvenem ministrstvu prepričati javnost, zakaj potrebujemo zdravstveno reformo, sem pričakoval, da bo uspelo tudi ekipi na ministrstvu za finance. Pa ji ni,« je včeraj na POP TV sicer dejal Golob in napovedal, da bo v prihodnje davčno reformo komuniciral sam.