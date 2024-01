Po nekajdnevni popolni zapori na Dunajski delno sprostili promet

Potem ko je bil del Dunajske ceste v Ljubljani zaradi podiranja železniškega nadvoza štiri dni popolnoma zaprt, so po njem danes delno sprostili promet. Odprta sta po dva pasova v smeri sever in jug. Zaprta ostajata pločnika, je pa na zahodni strani vzpostavljen koridor za pešce in kolesarje. Takšna ureditev naj bi trajala do 21. februarja.

Južni del nadvoza nad Dunajsko cesto so začeli podirati v četrtek ponoči. V prvih dneh popolna zapora tega dela vpadnice ob samem vstopu v središče Ljubljane večjih dodatnih zastojev ni povzročila, saj so številni ostali na podaljšanih novoletnih počitnicah, marsikdo pa se je ob opozorilih pristojnih odločil za delo od doma.

Čeprav bodo promet po Dunajski cesti na območju železniškega nadvoza delno sprostili, gre zaradi večjega pritiska vozil na prestolnico pričakovati več težav. Kot je prejšnji teden za STA ocenil vodja prometno informacijskega centra za državne ceste Branko Nastran, se bodo z današnjim dnem vrnile jutranje in popoldanske konice, kar se bo odražalo tako na prometu v središču mesta kot tudi na ljubljanski obvoznici.

»Zaradi delne zapore bo slabši pretok prometa kot običajno, predvsem pa bo to vplivalo v najhujših prometnih konicah,« je poudaril. V času del na Dunajski večje prometne obremenitve pričakujejo predvsem na Drenikovi, Samovi, Slovenčevi in Topniški cesti, Štajerski in Savski cesti, Kajuhovi ulici, Letališki cesti, Ilirski ulici, Zaloški cesti, na večini severne obvoznice, na vzhodni, zahodni ter delu južne ljubljanske obvoznice.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Dela bodo tekla v več fazah

Podrtje nadvoza nad Dunajsko cesto je sicer ena najkompleksnejših faz v sklopu gradnje novega Potniškega centra Ljubljana. Promet po Dunajski bo v naslednjih mesecih prilagojen delom, pristojni pa voznike pozivajo k strpnosti.

Dela bodo potekala v več fazah. Po 21. februarju in predvidoma do konca marca bodo na Dunajski odprli še dva dodatna pasova, tako da bosta ostala popolnoma zaprta pločnika, trije vozni pasovi po Dunajski cesti pa bodo prevozni. Od aprila do 26. junija bodo ostale še delne zapore pločnikov.

Po tem datumu se bodo vse zapore ponovile zaradi izvedbe del na severni strani nadvoza.

Ljubljanski župan Zoran Janković pričakuje, da bo življenje okrog železniške postaje v prihodnjih dveh letih in pol izjemno težko in pestro. »Ocenjujem, da bo na tem delu prometna konica praktično cel svetli del dneva. Bomo videli, mogoče pa nas čaka presenečenje in bomo spoštovali navodila ter se poskušali izogibati temu delu mesta,« je dejal prejšnji teden na novinarski konferenci. Za boljšo pretočnost prometa bodo v času del skrbeli tudi dodatni policisti, redarji in ostale ljubljanske službe.