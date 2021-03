Po neuspehu koalicije pozivi k predčasnim volitvam

Bodo poizkusili znova?

Eden od rezervnih scenarijev je po njegovih besedah tudi ta, da se v poslanske vrste vrne minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in zagotovi manjkajoči 46. glas. »A bomo o tem razmislili v nadaljevanju,« je dejal.



Predčasnim volitvam se po njegovi oceni ne bližamo, saj koalicija deluje. »Če ste gledali npr. vsa današnja glasovanja, nikjer ni bilo težav. Nobeno dosedanje glasovanje ne kaže, da bi imela koalicija težave z glasovanjem,« je dejal. Na predčasne volitve so po njegovih besedah v SDS sicer pripravljeni že vsaj leto dni, zagotovo pa niso tisti, ki bi jih v tem trenutku zagovarjali, »saj so stvari preveč resne, da bi se igrali z usodo države«.



Krivec sicer dopušča tudi možnost, da bi premier Janez Janša na katerega od pomembnejših zakonskih predlogov vezal zaupnico in s tem utrdil koalicijo.



SD: Dokaz, da vlada nima večine v DZ

Po tem, ko je bilo znano, daostaja predsednik državnega zbora, saj je za njegovo razrešitev glasovalo le 45 poslancev, dve glasovnici pa sta bili neveljavni, se vrstijo odzivi na propadli poizkus koalicije.Sam Zorčič je po glasovanju dejal: »Državni zbor je pokazal, da je suverena in demokratična institucija, ter vladi pokazal, kje je njeno mesto – na Gregorčičevi in ne na Šubičevi. Veseli me, da je zmagal razum.« Hkrati je dodal, da rezultat glasovanja o razrešitvi ne napoveduje, da vlada v prihodnje ne bo imela večine v DZ. Vladi je za razrešitev zmanjkal en glas, saj je uspela kljub zgolj 38 poslancem strank koalicije zbrati 45 glasov za razrešitev. Dve glasovnici sta bili neveljavni.Po Zorčičevi oceni so bili poslanci pod velikim pritiskom, raznimi grožnjami, tudi s tem, da bodo sledile volitve. »Verjamem, da je bil vsak od tistih, ki je ostal v dvorani DZ, pred težko odločitvijo, a na koncu je zmagal razum. To je zelo pomembno tudi za bodočo prakso, in sicer, da DZ kot najpomembnejša demokratična institucija ostane suveren in se ne pusti diktirati od vlade,« je Zorčič med drugim dejal v izjavi po glasovanju.Na vprašanje, zakaj se ni umaknil s položaja, ko je zapustil SMC in koalicijo, je Zorčič med drugim odgovoril s pojasnilom, da je v veliko parlamentih po svetu vodenje te institucije zaupano osebam, ki niso vezane na mandat. Predsedniki parlamentov imajo drugačen mandat kot drugi poslanci, prav zato, da ostanejo ne le v razmerju med koalicijo in opozicijo, ampak tudi v razmerju do vlade neodvisni, je pojasnil. Kot je dejal, mu tudi funkcija narekuje, da mora z vsemi sodelovati kar se da intenzivno.Strinja se, da je bil na položaj imenovan kot predstavnik druge največje koalicijske stranke, SMC, ki jo je pred kratkim zapustil. A danes po njegovih besedah nimamo kakšne nove koalicije, ki bi imela drugo največjo stranko: »Imamo staro razpadajočo koalicijo, v kateri ene stranke ni več, druga ima samo še polovico članov.« Kot je ugotavljal, takšnih okoliščin še ni bilo. Spomnil je, da tudi nekateri ministri niso člani koalicijskih strank.Da to ni bil nujno edini poizkus razrešitve predsednika državnega zbora, pa je nakazal vodja poslanske skupine SDS. »To ne pomeni, da ne bomo poskusili še enkrat,« je dejal. Zdaj bodo, kot je dejal, zadevo proučili, pogledali, kje je zmanjkalo in vložili nov predlog razrešitve.iz SDS pa je med drugim dejal, da ne pozna države, kjer bi predsednik DZ prihajal iz opozicije, in da sicer ne želi špekulirati, kdo je oddal neveljavno glasovnico, a »da še ni konec, da gre le za blokado pri delu DZ, ki jo bo treba nekako razrešiti.«Kot je še povedal Krivec, so imeli za razrešitev predsednika DZ dogovorjenih zadosti glasov, kar bi se tudi pokazalo, če ne bi prišlo do obstrukcije. Tako pa se je del opozicije ustrašil in svoje poslance umaknil, »kar pomeni, da ne zaupajo svojim poslancem«, je dejal. Tega, ali so imeli dogovor o podpori razrešitvi tudi s kom iz poslanskih skupin, ki so obstruirale glasovanje, ni razkril. Po neuspeli razrešitvi Zorčiča se morajo po besedah Krivca zdaj usesti in pripraviti naslednji scenarij. »Prvi poskus pač ni uspel, gremo naprej,« je dejal.Poslanci opozicijskih LMŠ, SD, Levice, SAB in skupine nepovezanih poslancev so glasovanje o razrešitvi predsednika DZ Igorja Zorčiča obstruirali.Opozicijska stranka SD je na twitterju zapisala, da je današnje glasovanje »dokaz, da vlada nima večine, potem ko je že zdavnaj izgubila zaupanje ljudi. Od danes naprej so predčasne volitve edina dobra možnost za Slovenijo.« Še bolj jasna je bila predsednica stranke, ki je zapisala: »Zmaga opozicije. Vlada nima več večine v DZ. Predčasne volitve so edina možnost za izhod iz politične blokade. Predlog sem dala na mizo že zdavnaj, danes imamo potrditev, da so te prava pot za novo, trdno in stabilno vlado.«Predsednik stranke LMŠpa meni, da je »že 38 podpisov pod zahtevo za zamenjavo PDZ nakazovalo, da je koalicija šibka. Glasovanje pa je pokazalo, da JJ podpirajo samo še glasovi zvestih oprod. A tudi teh zmanjkuje. Čas je, da predamo glasovanje v roke ljudstva na volitvah!«(LMŠ) je kot razlog, zakaj bodo v LMŠ obstruirali glasovanje, navedel, da je predsednik DZ predstavnik vseh poslancev, enak med enakimi, »in če koalicija nima 46 glasov, se ga mora razrešiti in na novo imenovati dogovorno«. »S tem bi pokazali, da DZ še sledi neki normalnosti in ne podreditvi«, je dejal.V omenjenih opozicijskih skupinah so tudi v razpravi izpostavljali, da je DZ postal podrejen vladi in njenemu predsedniku. »Predlog je samo še dodaten dokaz delovanja vlade, ki si skuša podrediti vse institucije,« je dejal(Levica). Ocenil je, da gre pri predlogu za Zorčičevo razrešitev za demontažo DZ in države kot take.(SD) je kot razlog za obstrukcijo navedel, da si v DZ delijo »neke funkcije, nekateri pa jih skušajo na vsak način obdržati, medtem ko imajo ljudje čedalje več težav.«je spomnila, da je Zorčiča imenovala trenutna koalicija, ki naj ga zato tudi sama razreši. »Če po vsem povedanem koalicija še vedno vztraja pri predlogu, naj si ga izglasuje sama,« je dodalaiz poslanske skupine nepovezanih poslancev.