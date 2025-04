Po odstopu Subotiča tudi o sodelovanju z Zidar Klemenčič

Svet celjske bolnišnice je danes na izredni seji zasedal brez enega člana, saj je dosedanjega predsednika sveta zavoda Tomaža Subotiča vlada po njegovem odstopu odpoklicala. Vodstvo je pojasnilo tudi svetovalne pogodbe in sodelovanje z Odvetniško pisarno Zidar Klemenčič, kjer da je šlo »za specializirane storitve«, ki so jih potrebovali.

Subotič je odstopil med drugim po medijskem razkritju informacij o počitnikovanju premierja Roberta Goloba v njegovi hiši. Kot so za STA povedali v celjski bolnišnici, bo novi predsednik sveta zavoda imenovan, ko bo svet spet v popolni sestavi, kar pa se danes še ni zgodilo, saj vlada v svet še ni imenovala novega člana.

Je pa vodstvo svetnikom predstavilo seznam in vsebino svetovalnih pogodb, ki jih je bolnišnica sklenila z zunanjimi izvajalci na področjih poslovnih svetovanj ter pravnih storitev, inženirskih svetovalnih storitev ter tehničnega svetovanja in svetovanj s področja informatike.

Svetovalne pogodbe bolnišnica sklepa z zunanjimi izvajalci v primerih, ko gre za specializirane storitve in posebne projekte, za katere sama ne razpolaga s svojim kadrom. Vodstvo bolnišnice je članom predložilo prikaz pregleda prometa po svetovalnih pogodbah za leta 2023, 2024 in 2025.

Računsko sodišče je sicer konec leta 2024 bolnišnici izdalo revizijsko poročilo o zunanjem izvajanju podpornih dejavnosti v bolnišnici za leto 2022, kjer je navedlo, da je bila bolnišnica pri zagotavljanju izbranih podpornih dejavnosti delno učinkovita.

Računsko sodišče je v izdanem revizijskem poročilu jasno opredelilo, da je v primerih, ko gre za ozko specializacijo storitve oz. področja dela, pravna mnenja mogoče naročiti tudi pri zunanjih sodelavcih s specialnimi znanji, medtem ko so iz postopkov javnega naročanja izvzete tudi storitve odvetniškega zastopanja, so navedli v sporočilu po seji sveta zavoda.

Na podlagi podanih pridržkov in zahteve za predložitev odzivnega poročila je bolnišnica pripravila popravljalne ukrepe in v začetku leta 2025 sprejela navodila z dodatnimi mehanizmi ocene potreb po angažiranju podpornih storitev zunanjih svetovalcev.

Prav tako pa so že stekli postopki priprave javnega naročila za zagotavljanje odvetniških storitev in pravnega svetovanja, in sicer na področjih obligacijskega prava, izvršilnega, delovnega prava in gospodarskega prava ter javnih naročil.

Zaradi kompleksnosti predstavljenega gradiva in dodatne razjasnitve okoliščin pri sklepanju svetovalnih pogodb je svet zavoda vodstvu naložil, da do naslednje seje predloži odzivno poročilo za odpravo razkritih nesmotrnosti, ki jih je v svojem poročilu navedlo računsko sodišče.

V luči medijsko izpostavljene pogodbe o pravnem svetovanju in zastopanju, ki jo je bolnišnica konec leta 2022 sklenila z Odvetniško družbo Zidar Klemenčič, je vodstvo predstavilo poročilo, v katerem je pojasnilo, katere vrste storitev je naročilo pri tej odvetniški družbi. Izpostavilo je, da je šlo za specializirane storitve, ki jih je bolnišnica v danem trenutku potrebovala.

Vodstvo je vnovič tudi svetu zavoda zagotovilo, da kljub medijskemu poročanju bolnišnica ni plačala nobenih storitev za nekdanjega predsednika sveta zavoda Subotiča, prav tako pogodbe z Odvetniško družbo Zidar Klemenčič ni sklenila retroaktivno.

POP TV je namreč pred časom razkril sms-sporočilo, v katerem je Subotič prosil prvega moža celjske bolnišnice Dragana Kovačiča, naj odvetniški družbi Nine Zidar Klemenčič posreduje njegovo naročilo za pravno mnenje, ki ga je potreboval za eno od drugih podjetij, v katerem je nadzornik. V celjski bolnišnici so nato pojasnili, da so pri isti odvetniški pisarni v istem času naročili drugo pravno mnenje, ki se je nanašalo na podjemne pogodbe radiologov.

Glede izpostavljene zaposlitve Subotičevega nečaka v službi za nabavo medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev je vodstvo svetnikom pojasnilo, da je bolnišnica zaradi povečanih potreb dela in nabavnih procesov izvedla razpis za delovno mesto strokovni sodelavec, ki je bil decembra lani objavljen na Zavodu RS za zaposlovanje. Izbrani kandidat pa je med vsemi prijavljenimi (bilo jih je 54) »izstopal po poznavanju nabavnih procesov ter že dolgoletnih delovnih izkušnjah«. »Izkazal je tudi komunikacijske veščine, ki pritičejo delu v omenjeni organizacijski enoti, na podlagi česar je bil izbran kot najustreznejši kandidat. Bolnišnica je z njim sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas,« so navedli v vodstvu bolnišnice.

Subotičev nečak v bolnišnici ne zaseda položajnega oz. vodstvenega delovnega mesta, doslej pa je pripravljal povabilno dokumentacijo za evidenčna naročila. Tehnično vsebino postopkovne dokumentacije pripravijo interni naročniki, ki izvedejo tudi analizo prejetih ponudb in podajo izbor, on pa nima pristojnosti odločanja in samostojnega izdajanja naročilnic, so še zapisali v celjski bolnišnici.

Vodstvo celjske bolnišnice je danes svetnike seznanilo s poslovanjem od januarja do marca letos. V tem obdobju bolnišnica izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini približno 22.000 evrov, so sporočili iz Splošne bolnišnice Celje.