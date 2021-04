Po odstopu župana se obetajo nadomestne volitve

Župan Občine Šentrupert, ki je bil izvoljen kot kandidat SDS in občino vodi prvi mandat, je potrdil odstop, ki ga je napovedal na sredini seji občinskega sveta. Odstopno izjavo, naslovljeno na občinski svet, nadzorni odbor in občinsko upravo, je oddal v občinski arhiv, so danes sporočili s šentrupertske občine.Kostelec je odločitev za odstop pojasnil z besedami, da se bo dolenjska občina zaradi ugodnejše finančne situacije kot ob začetku njegovega mandata lahko razvijala hitreje in bolje ter v korist večine občanov.»Vsem medijem se zahvaljujem za dosedanje korektno sodelovanje in za razumno čakanje na potrditev informacije po koncu velikonočnih praznikov,« je še dodal v današnji izjavi. V Šentrupertu tako sledijo priprave na nadomestne županske volitve, so še sporočili s tamkajšnje občine.Kostelec sicer odstopa, ki ga je napovedal ob zaključku sredine razprave in nestrinjanju z nekaterimi občinskimi svetniki, za STA v petek ni želel potrditi niti zanikati. Dejal je le, da bo na to vprašanje odgovoril po praznikih.