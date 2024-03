Po ponosu in zadregah obljube o boljšem jutri

V nadaljevanju preberite:

Pred natančno 20 leti je Slovenija skupaj s še šestimi tranzicijskimi državami postala članica zveze Nato in tako uresničila enega od svojih ključnih zunanjepolitičnih ciljev. Na slovesnosti v čast obletnici je bilo slišati veliko ponosa na prehojeno pot, ni pa se moč izogniti kritikam na račun pomanjkanja verodostojnosti Slovenije, ki že več let zamuja z izpolnjevanjem zavez. Vojna v Ukrajini, ki je zavezništvo že okrepila, bo še naprej preizkušala njegovo enotnost in moč, so napovedali generali iz štirih držav.