Nenavadno hitenje pri nakupu prostorov za ministrstvo za digitalno preobrazbo

Na ministrstvu za digitalno preobrazbo, ki ga vodi Emilija Stojmenova Duh, si obetajo dodatne lastniške prostore na Davčni ulici 1, kjer že deluje pretežni del ministrstva. Za prostore v velikosti 1400 kvadratnih metrov je, kot razkriva predlog za uvrstitev projekta v veljavni načrt razvojnih programov med letoma 2024 in 2027, ki je objavljen med gradivom vlade, sicer že bila oddana zavezujoča ponudba v višini treh milijonov evrov.

Postopek, ki so ga vodili na ministrstvu za javno upravo, je glede na zapisano potekal nenavadno hitro, kar nakazuje, da bi lahko bili s prodajalcem Zavarovalnico Triglav tudi že vnaprej dogovorjeni za nakup. Ta se zdi precej logičen, saj je država že lastnica poslovnih prostorov v prvem in drugem nadstropju poslovnega objekta. Zdaj pa naj bi odkupili še za 240 kvadratnih metrov kleti, ki so v naravi arhivski prostori, 630 kvadratnih metrov pritličja, 578 kvadratnih metrov v tretjem nadstropju in še 23 parkirnih mest. Brez upoštevanja slednjih to na kvadratni meter znese 2068 evrov.

Kot kaže poročilo geodetske uprave za lansko leto, se je večina pisarniških prostorov v Ljubljani lani prodala po 1300 do 2050 evrov na kvadratni meter, a navajajo, da bi cene lahko v prihodnje naraščale.

Zdaj pa k hitenju ... Vsaj uradni podatki v gradivu kažejo, da naj bi dosedanji lastnik 16. aprila pozval ministrstvo za javno upravo kot etažnega lastnika nepremičnine k podaji ponudbe za nakup navedenih delov nepremičnine. Že dva dni kasneje, 18. aprila, pa je cenilec ocenil, da je tržna vrednost nepremičnine 3,506 milijona evrov. Točno teden dni kasneje so na ministrstvu že oddali zavezujočo ponudbo za nakup nepremičnine v višini 2,997 milijona evrov s predhodnim vplačilom varščine v višini 140 tisoč evrov.

Erar kaže, da je ministrstvo za javno upravo točno tak znesek, kot znaša varščina, Zavarovalnici Triglav plačalo že 22. aprila – še preden je bila, sodeč po gradivu ministrstva za javno upravo, oddana ponudba.

Na tem ministrstvu včeraj na naša vprašanja niso odgovorili, tako tudi nismo mogli izvedeti, koliko je doslej znašala najemnina za prostore, ki so jih najemali za ministrstvo za solidarno prihodnost. Zatrjujejo namreč, da se z nakupom prostorov in selitvijo uslužbencev na Davčno ulico 1 zmanjšujejo stroški najema, ki jih ministrstvo za javno upravo zdaj plačuje za najete prostore in parkirna mesta za službena vozila. Prav tako naj bi imelo ministrstvo za digitalno preobrazbo prostorsko stisko, ta pa se bo glede na predvidene kvote zaposlitev še povečevala. Gre za 34 rednih in 40 projektnih zaposlitev.

Nakup bo financiran iz proračunskih postavk ministrstva za javno upravo, in sicer z manjšo prerazporeditvijo sredstev iz lastnih postavk, prodaje državnega premoženja, zapuščine brez dedičev in najemnin stanovanj.