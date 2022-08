Ajanović Hovnik: Analiza ne predstavlja lova na čarovnice

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik bo podrobneje predstavila analizo podatkov o novih zaposlitvah in premestitvah v obdobju vlade Marjana Šarca in Janeza Janše. »Analiza ne predstavlja lova na čarovnice,« je uvodoma povedala ministrica.

Predmet pregleda je bilo obdobje odhajajoče Šarčeve vlade in celotno obdobje Janševe vlade. V tem obdobju je bilo znotraj državne uprave zaposlenih 31.334 ljudi, od tega 16.853 uslužbencev, ostalo so zaposleni v policiji in vojski. V obravnavanem obdobju so zaznali 512 novih zaposlitev, in sicer 281 znotraj državne uprave in 231 novih zaposlitev v policiji in vojski. Preučevano obdobje so razdelili na četrtletja, s čimer so skušali ugotoviti, ali obstajajo kakšni posebni vzorci. Zaposlovanje je potekalo enakomerno, so ugotovili.

»Kar vse najbolj zanima, je, koliko od teh 281 novih zaposlitev predstavljajo kabinetne zaposlitve, ki so prešle v zaposlitve za nedoločen čas. Od 237 zaposlenih v tem obdobju v kabinetih je v zaposlitev za nedoločen čas prešlo 61 zaposlenih, dodatnih 18 pa se je zaposlilo za določen čas,« je povedala Ajanović Hovnik. Zaposlitev je tako dobilo 79 ljudi iz kabinetov.

Tretjina tistih, ki so bili zaposleni na zaupanje funkcionarja, je dobila službo, je še pojasnila ministrica. Ko so ugotavljali, v katerih kabinetih so bili »najuspešnejši«, pa so ugotovili, da je »zmagovalec generalni sekretariat vlade«, kjer je od devetih zaposlenih v tem obdobju jih kar sedem dobilo službo za nedoločen čas in še en službo za določen čas. Naslednje je ministrstvo za finance, sledi za služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

»Tisti, ki so bili najbolj glasni kritiki te analize, so imeli tudi razlog, da so to analizo vnaprej kritizirali, ker so v bistvu prav oni najbolj uspešno izvajali to kadrovanje, za katerega vemo, da v javnosti postaja na nek način že urbana legenda, da vsi, ki se zaposlijo v kabinetih, potem tudi nadaljujejo službo naprej," je dejala Ajanović Hovnik. Spomnimo, službo vlade za razvoj je vodil Zvonko Černač, finanančno ministrstvo pa Andrej Šircelj, oba iz stranke SDS.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han je predstavil vsebino predloga dveh novel s področja avtorske zakonodaje, ki v slovenski pravni red prenašata dve evropski direktivi. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan pa bo predstavil podrobnosti odločitve vlade, da zaradi izgub, čakalnih dob in zmanjšanja dostopnosti do storitev sama odloči o programih, zmogljivostih in obsegu sredstev.

