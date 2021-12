Po množični zastrupitvi izredni inšpekcijski pregled mesnice

Na območju Ilirske Bistrice se je po poročanju Televizije Slovenija zgodila množična zastrupitev s hrano. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so na podlagi dosedanjih preiskav ugotovili, da je okoli sto ljudi obolelo zaradi okužbe z norovirusom, ki pa se lahko prenaša na različne načine, ne le s hrano.

Kot je danes poročala televizija, so zdravstvene težave po neuradnih navedbah doletele okoli sto ljudi, ki jim je skupno to, da so v lokalni mesnici kupili tatarski biftek ali meso, iz katerega so biftek naredili doma.

Prvi primer že v soboto

Več prebivalcev Ilirske Bistrice je zato poiskalo pomoč na urgenci zdravstvenega doma. Prvi primeri so se pojavili v soboto, še več jih je sledilo v ponedeljek zjutraj, je še poročala televizija.

Epidemiolog koprske enote NIJZ Boris Kopilovič je za STA pojasnil, da so pri obolelih izolirali norovirus. »Ta se lahko prenaša z neposrednim stikom z okuženo osebo, lahko pa tudi posredno preko okužene hrane ali vode. Zaenkrat preiskujemo različne možne vire okužbe. Vir okužbe je torej še v preiskovanju,« je dejal.

Tako še ne more potrditi morebitne zastrupitve z mesom. »Določene osebe so jedle ene stvari, druge druge. Nekatere osebe so se okužile prej, druge kasneje. Tako sumimo, da se je vsaj en del ljudi okužil tudi s stikom med osebami, in ne preko hrane,« je dodal.

Okužba se prenaša med ljudmi, tudi z aerosolom

Norovirusi so rod virusov, ki povzročajo večino nebakterijskih gastroenteritisov. Pri obolenju ima bolnik lahko povišano telesno temperaturo, drisko, bruhanje in slabo počutje. »Ponavadi hospitalizacija ni pogosta in tudi smrtnost ne. Večina obolelih se dokaj hitro v nekaj dneh pozdravi in nima več težav. Torej ni tako hudo kot na primer salmonela, kjer je hospitalizacija bolj pogosta,« je pojasnil Kopilovič.

Okužba se prenaša med ljudmi, zato je nujna stroga higiena. »Ti, ki so zdaj okuženi, lahko okužijo druge. Lahko celo z aerosolom, na primer če nekdo bruha in je drugi zraven, se lahko slednji okuži,« je še povedal sogovornik. Oboleli v Ilirski Bistrici se po njegovih besedah zdravijo doma, ni pa jim bila odrejena karantena, saj ne gre za tako hudo bolezen, kot je na primer covid-19.

Meso izključno slovenskih dobaviteljev

Na Zdravstveni dom Ilirska Bistrica se je obrnilo 75 občanov. »Povedali so nam, da imajo akutne prebavne težave, imeli so drisko ali so bruhali. Vsi niso potrebovali zdravniške oskrbe, torej jih nismo fizično obravnavali pri nas, nekateri so potrebovali le nasvet ali bolniški stalež,« je za STA danes povedala v. d. direktorice zdravstvenega doma Andreja Vinšek Grilj.

Na specialistični pregled so napotili dve osebi. »Trenutno ni nihče hospitaliziran in tudi nihče od naših občanov zaenkrat nima težjega poteka bolezni,« je dodala. Ker gre za virusno okužbo, pričakujejo, da bodo v prihodnjih dneh nekateri posamezniki še imeli težave. »Računamo pa, da je večina to že dala skozi,« je še povedala.

Lastnik lokalne mesnice Puc Aleš Milavec je za Televizijo Slovenija povedal, da še ni jasno, ali se je kontaminacija mesa zgodila pri njih ali v široki dobaviteljski mreži. Meso sicer kupuje izključno pri slovenskih dobaviteljih.

Uprava za varno hrano uvedla izredni inšpekcijski pregled

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je zaradi zdravstvenih težav več ljudi začela izredni inšpekcijski pregled v mesno predelovalnem obratu v Ilirski Bistrici. Izvedla ga bo inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

»Iz trenutnih podatkov je razvidno, da gre za osamljen primer, lokaliziran na eno lokacijo in živilo. V tem trenutku ne beležimo drugih tovrstnih primerov, zato tudi ni možno povezati tega primera z drugimi mesno predelovalnimi obrati in prodajalnami po Sloveniji,« so zapisali na ministrstvu.

Izredni inšpekcijski pregled vodijo uradni veterinar Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter območni urad Postojna v sodelovanju z epidemiološko službo NIJZ. V okviru obravnave so odvzeli brise in vzorce živil, rezultatov preiskav pa zaenkrat še niso prejeli.