Po ženskem dnevu konkretnejše usmeritve za veleposlanike

Drugi dan letošnjega diplomatskega posveta je pred slovenske veleposlanike stopil predsednik vlade Robert Golob, ki je poskušal podati čim bolj konkretne zunanjepolitične usmeritve na ključnih področjih, ki bodo zaznamovala naslednje leto – od nestalnega članstva v Varnostnem svetu OZN, prek širitve EU do vprašanja priznanja Palestine.

Prvi dan letošnjega 27. posveta slovenske zunanje politike v nedeljo je bil zasnovan kot načrtno srečanje nosilk feministične zunanje politike – od zunanje ministrice Tanje Fajon, prek predsednice državnega sveta Urške Klakočar Zupančič, do predsednice republike Nataše Pirc Musar. Včeraj pa je pred veleposlanike stopil predsednik vlade, ki se jim je najprej zahvalil, ker so v tem letu uspeli temeljito okrepiti ugled Slovenije v svetu. Med diplomatskimi predstavniki Slovenije je še posebej izpostavil tiste, ki delujejo na kriznih žariščih – v Tel Avivu, Kijevu in Ramali.

Golob verjame, da bo Slovenija kot članica najpomembnejšega organa svetovne organizacije uspešna. Poudaril je, da se Slovenija kot majhna država vedno zavzema za uravnotežene odnose, številni v mednarodni skupnosti pa so po njegovo prepričani, da v zaostrenih razmerah ravno take države potrebujemo v varnostnem svetu OZN.

Slovenija se kot majhna država vedno zavzema za uravnotežene odnose v mednarodni skupnosti. Robert Golob

V prid Sloveniji je bila tudi naša konsistentnost v zunanji politiki, predsednik vlade Golob pa meni, da Slovenija v času aktualne vlade, tudi po zaslugi zunanje ministrice Tanje Fajon, ni naredila nobene omembe vredne zunanjepolitične napake.

Predsednik vlade po nedavnem zasedanju Evropskega sveta ocenjuje, da se v EU krepi tabor, ki meni, da se v Gazi dogaja humanitarna katastrofa, da so ukrepi nesorazmerni in da je treba zaščititi civiliste. Verjame, da bo vprašanje bližnjevzhodnega konflikta v varnostnem svetu OZN v prihodnjih mesecih še bolj izpostavljeno, Slovenija pa si bo prizadevala, da najde rešitev.

Golob je diplomatom predstavil tudi vladne smernice za priznanje Palestine. Priznanje, ki je enkratno dejanje v zgodovini države, mora po njegovo priti v času, ko bo Slovenija z njim dosegla največji učinek, do njega pa bi lahko prišlo že v nekaj mesecih. Pogoj je, da se končajo spopadi, obnoviti pa se mora mirovni proces med Palestinci in Izraelci. Slovenija po zagotovilih predsednika vlade v svojih diplomatskih prizadevanjih ne do dopustila ponovne okupacije Gaze, prav tako tudi ne, da v Gazi še naprej vlada Hamas.

Za lajšanje humanitarne krize v Gazi si bo vlada prizadevala vzpostaviti mirovno operacijo, v kateri bo Slovenija zastopana po svojih najboljših močeh. Tako z Italijo kot Francijo potekajo govori o napotitvah bolnišničnih ladij v teritorialne vode Gaze.

V soseščini po zagotovilih Goloba Slovenija velja za vneto zagovornico približevanja držav Zahodnega Balkana EU. Posebej je omenil Bosno in Hercegovino, ki je prišla do točke, ko bo odprla proces pogajanj z EU.