Slovenski diplomati pred izzivom desetletja

Jutrišnji prvi dan 27. letnega posveta slovenske diplomacije bo v znamenju akterk zunanje politike: predsednice države Nataše Pirc Musar, predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič in zunanje ministrice Tanje Fajon. Vsebinski poudarek razprav na posvetu je posvečen sklepu priprav na nestalno članstvo Slovenije v varnostnem svetu OZN, ki so ga zaznamovale kadrovske kontroverze.

Glede delovanja v varnostnem svetu OZN je vlada sicer pred kratkim sprejela splošna prednostna področja delovanja, ki vključujejo preprečevanje konfliktov, zaščito prebivalstva v oboroženih spopadih, vključevanje žensk v procese preprečevanja spopadov ter podnebne spremembe.

Mednarodni politolog s FDV dr. Marko Lovec je ob tem poudaril, da ker strokovna in druga javnost nista bili dovolj vključeni v pripravo prednostnih področij, so cilji članstva v varnostnem svetu obviseli v zraku. Pri tem je zanimivo, da sta mednarodna politologa s FDV dr. Boštjan Udovič in dr. Sabina Lange spisala študijo Globalna prisotnost in domet Slovenije v OZN. Ministrstvo je za študijo, ki še ni javno dostopna, prav tako pa izsledki ne bodo predstavljeni na diplomatskem posvetu, namenilo 15 tisoč evrov.