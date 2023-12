Etična ali estradna diplomacija

V kolumni preberite:

Končuje se leto, v katerem se je slovenska diplomacija ukvarjala samo z eno temo, kandidaturo za članstvo v varnostnem svetu Združenih narodov. Razen te zunanje politike ni bilo. Ministrica je vse in še več vložila v intenzivno kampanjo, Tanja Fajon je obletela svet. Sto triinpetdeset glasov v generalni skupščini ob izvolitvi za nestalno članico najpomembnejšega organa ZN je famozna številka. In vendar je važno samo to, kaj bo v dveletnem mandatu počela.

Prvo vprašanje je, ali bodo oportunizem zamenjala jasna stališča do genocida Izraela v Gazi in do etničnega čiščenja na Zahodnem bregu.