Pobudo za skupno kandidaturo sem dal sam

»Njegova vrnitev po mojem mnenju politično ni mogoča. Edino, kar bi se lahko zgodilo zaradi posledic dogajanj, povezanih z ukrajinsko krizo, je, da se zgodijo predčasne volitve, če bi bila kriza zelo velika in bi vlada padla.« Tako odgovarja predsedniški kandidat SD in Gibanja Svoboda Milan Brglez na vprašanje, ali se mu zdi možnost vrnitve Janeza Janše na oblast realna. Zanimalo nas je med drugim tudi, ali ocenjuje, da so kadri NSi, ki jih pušča Robert Golob na položajih v državnih podjetjih, pravzaprav dvojna politična igra prvaka Gibanja Svoboda. Kaj je odgovoril?