Počivalšek se bo v izbiri med Janšo in Kordišem odločil za prvega

Po tem ko sinoči koaliciji ni uspelo zbrati 46 glasov podpore za njihov predlog razrešitve predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča, ki je izstopil tako iz stranke kot iz poslanske skupine SMC in skupaj s prestopnimi poslanci ustanovil poslansko skupino nepovezanih poslancev, so se prve analize politične situacije lotili v zdaj najmanjši vladni stranki.



»Na predvečer lockdowna sta gospodarstvo in Slovenija v ranljivem položaju. Ta negotova situacija terja premišljene poteze. Sklical bom izvršni odbor stranke SMC za razpravo o možnih scenarijih. Odločili bomo, kako naprej,« je danes na twitterju zapisal predsednik stranke Zdravko Počivalšek. Kdaj bo sklican izvršni odbor stranke, v katerem ima Počivalšek večino, za zdaj še ni znano, saj ravno zdaj v stranki usklajujejo termin.



Počivalšek še naprej stavi na liberalno povezovanje, češ da Slovenija potrebuje močan center, ki lahko zagotovi ravnotežje in prepreči pretirane odklone. Kdo je odklon za Počivalška, je jasno povedal v izjavi, da ko »gledamo naprej in je Slovenija močna, ko je gospodarsko močna, je izbira pri vprašanju, kako naj se odločimo med Janšo ali Kordišem, lažja«. Počivalšek je s tem podprl predsednika vlade Janeza Janšo in nadaljevanje mandata brez predčasnih volitev, ki stranki, ki je doslej izgubila pet od desetih poslancev in večino javnomnenjske podpore, niso v interesu.



Eden od rezervnih scenarijev, kako zagotoviti absolutno večino poslancev za razrešitev Zorčiča, je tudi scenarij vrnitve ministra za gospodarstvo Počivalška v državni zbor. Vodja največje koalicijske poslanske skupine SDS Danijel Krivec je sinoči potrdil, da v SDS tudi o tem razmišljajo. Pri Počivalšku, tako je slišati iz njegovega kroga, je osebnega interesa, da se vrne v poslanske klopi, zelo malo. »Počivalšek si ne želi v DZ, a če bo treba, bo šel,« pravijo naši sogovorniki.

