Počivalšek za zdaj še ne gre v parlament

Izvršni odbor Stranke modernega centra (SMC) je razpravljal o trenutni politični situaciji in ohranjanju politične stabilnosti za zajezitev epidemije in uspešno gospodarsko okrevanje, toda kakšnih posebnih sklepov niso sprejeli.Iz stranske SMC so sporočili, da so se pogovarjali tudi o možnosti, da bi se predsednikvrnil med poslance. »To sicer odpira vrsto vprašanj, ki jih je treba pred tem dobro preučiti in pretehtati. Pomembno je namreč upoštevati tudi pozive predstavnikov gospodarstva, ki si želijo nadaljevati sodelovanje z Zdravkom Počivalškom kot ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo,« so zapisali.Vodstvo stranke bo zato pred dokončno odločitvijo v prihodnjih dneh pretehtalo različne argumente in vsa odprta vprašanja.Počivalšek je sklic izvršnega odbora napovedal dan po torkovem neuspešnem poskusu koalicije za razrešitev predsednika DZ Igorja Zorčiča, ki je pred kratkim skupaj s poslancema Janjo Sluga in Branislavom Rajićem zapustil SMC. S poslancem Jurijem Lepom, ki je zapustil DeSUS, so ustanovili poslansko skupino nepovezanih poslancev.