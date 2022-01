Pod kakšnimi pogoji lahko delate v EU

Kot državljani Evropske unije smo pridobili veliko pravic, med katerimi je tudi možnost zaposlitve ali samozaposlitve znotraj celotnega območja Evropske unije. To pomeni, da se lahko zaposlite (pri delodajalcu ali kot samozaposlena oseba) v kateri koli državi Evropske unije, ne da bi za to potrebovali delovno dovoljenje. Hkrati s tem vam pripada tudi pravica do prebivanja v kateri koli državi EU, kjer delate kot zaposleni, samozaposleni ali napoteni delavci.

Ob tem je pomembno vedeti, da če ste v drugi državi EU zakonito prebivali (izpolnjevali pogoje za prebivanje) neprekinjeno pet let, samodejno pridobite pravico do stalnega prebivanja v njej. To pomeni, da lahko v tej državi ostanete, dokler želite.

Kako dobro pravzaprav poznate vse svoje pravice

Kot evropski državljani se pogosto sprašujemo, kaj sploh imamo od EU, pogosto jo dojemamo kot nekakšno »tujo« institucijo, od katere nimamo veliko koristi. V resnici pa bi morali EU bolje poznati, saj bi hitro odkrili številne prednosti, ki nam jih prinaša neposredno v vsakodnevnem življenju. Če na primer razmišljate o zaposlitvi zunaj Slovenije, vam kot državljanu EU pripadajo enaki pogoji dela (plača, plačani letni dopust itd.) kot državljanom države, v kateri se boste zaposlili. Iskalce dela iz drugih držav EU morajo obravnavati enako kot iskalce dela iz svoje države. In to je tisto znanje, ki ga nujno potrebujete, da se boste izognili tudi morebitnim nepravilnostim ob zaposlitvi in izkoriščanju na delu.

Ali veste, pod kakšnimi pogoji lahko izkoristite možnost stalnega bivanja v državi EU, kjer ste zaposleni, še pred iztekom 5 let in kakšne so vaše pravice, če na tujem izgubite službo?

Kot državljani EU imamo še številne druge pravice, ki nam lahko krojijo vsakdan in nas hkrati varujejo kot potrošnike ali potnike. Omogočajo nam večjo svobodo gibanja znotraj schengenskega območja in tudi večje možnosti za študij in šolanje.

Poznavanje vseh pravic, ki nam pripadajo kot državljani EU, nam lahko izboljšajo vsakdan in nam omogočajo kakovostnejše življenje in iskanje drugačnih kariernih možnosti.

Bolj ko odkrivamo vpliv Evropske unije na naše življenje, bolj nam postaja zanimivo tudi dogajanje v institucijah EU. In več ko vemo o evropski politiki, lažje uporabljamo vzvode za vplivanje na njeno delovanje, ki jih imamo v rokah. Ne nazadnje tudi z izbiro svojih predstavnikov na naslednjih volitvah v Evropski parlament, sprožitvijo evropske državljanske pobude, s sodelovanjem v razpravah s predstavniki evropskih institucij ...

Multimedijski center DOŽIVI EVROPO vam približa Evropsko unijo in evropske politike na zanimiv, interaktiven in poučen način, obenem pa vam, kar je najpomembnejše, predstavi, kako lahko na njeno delovanje vplivate sami. In to v kar 24 jezikih! FOTO: Hiša Evropske unije

Kam po prave informacije

Informacijsko središče Hiša EU na Dunajski cesti 20 v Ljubljani je vstopna točka za vse informacije o EU. Informatorji vam po telefonu, elektronski pošti ali osebno odgovorijo na vprašanja o EU ali vam pomagajo pri iskanju informacij. Svetujejo vam na primer o vaših potrošniških pravicah ali možnostih za delo, študij ali pokojnino v drugi državi članici ali pa vas bodo usmerili na pravi naslov. Vsekakor se bodo potrudili, da boste prišli do želenih informacij in se še kdaj vrnili.

Na voljo so vam brezplačne publikacije z različnih tematskih področij delovanja EU. Tukaj boste dobili tudi statistične podatke, zemljevide, opise dobrih praks iz programov EU, kot so LIFE+, Erasmus+, Cosme ali naložbeni načrt za Evropo, ter vodnike po pravicah in možnostih, ki jih imate kot državljani EU. Posamezne izvode publikacij lahko vzamete s sabo ali pa jih naročite v večjem številu za aktivnosti, ki jih pripravljate na temo EU.

Seznanite se s svojimi predstavniki v EU institucijah in ugotovite, kako lahko sami sodelujete pri ustvarjanju evropske prihodnosti, najsi gre za področja okolja in ekonomskega razvoja ali digitalizacije in migracij. FOTO: Hiša Evropske unije

Edinstveno doživetje znotraj hiše EU vam omogoča sodoben interaktiven multimedijski center Doživi Evropo, kjer lahko obiskovalci na posameznih multimedijskih postajah spoznate, kako delujejo institucije EU in kako EU vpliva na naš vsakdanjik. Na interaktivnih stenskih ekranih boste spoznali poslance Evropskega parlamenta in evropske komisarje. Zagotovo pa ne smete izpustiti še fotokabine, kjer se lahko fotografirate z izbranim ozadjem ter s pomočjo rekvizitov posnamete svojo izvirno fotografijo.

Multimedijski center DOŽIVI EVROPO v Hiši EU je nastal na pobudo Evropskega parlamenta v sodelovanju z Evropsko komisijo. Namenjen je vsem, ki bi radi bolje spoznali Evropsko unijo in njeno delovanje, tako posameznikom kot organiziranim skupinam, ki si lahko rezervirajo tudi vodene oglede in delavnice na temo EU.

Multimedijski center Doživi Evropo je tako lahko tudi odlična ideja za družinski izlet, v njem pa pogosto gostijo tudi šolske skupine različnih starosti, ki jim ustrezno prilagodijo program vodenja, na splošno pa je na voljo tudi široka paleta tiskanih poučnih vsebin.

Kaj boste lahko doživeli v multimedijskem centru Spoznajte EU na preprost in igriv način z edinstvenim vpogledom v srž evropskega povezovanja, institucij in evropskega vsakdana: Odkrijte, kako lahko oblikujete prihodnost Evrope

Spoznajte svoje predstavnike v EU

Izvedite, kako institucije EU sodelujejo med seboj

Odkrijte dosežke EU v več kot 90 evropskih mestih

Oglejte si osebne zgodbe o tem, katere koristi nam EU prinaša v vsakdanu

Naredite selfi v svojih najljubših evropskih prestolnicah

Vstop je brezplačen.

