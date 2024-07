Podatki o pacientih shranjeni že tudi 147 let

V nadaljevanju preberite:

Obiskali smo arhiv, ki bi, če bi ga lahko podrobneje proučili, pokazal, kako duševno zdrav narod smo Slovenci in katere duševne bolezni so naše prednike bremenile od leta 1870. Bogata zakladnica dokumentov o poteku zdravljenj posameznih pacientov bi razkrila marsikatero skrivnost, a mora ta, tudi zaradi duševnega miru zanamcev, ostati skrbno varovana. Duševne bolezni so še vedno prevečkrat stigmatizirane, podatki o zdravljenju pa se lahko hitro zlorabijo za neprave namene. Zato je zelo jasno določeno, kdo sme do njih dostopati. Tudi sami smo se, zato da smo lahko vstopili med zgodovinske listine, kazensko in civilno zavezali, da bodo naša usta ostala zaprta.