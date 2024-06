Vodstvo psihiatrične klinike zavrača očitke kot neutemeljene in zlonamerne

Upravni odbor Zveze organizacij pacientov Slovenije (Zops) je na ponedeljkovi seji soglasno sprejel sklep, da bo ministrstvu za zdravje predlagal, naj v imenu države kot ustanoviteljice svet zavoda pozove k odpoklicu vodstva Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana (UPKL).

Slednje v odgovoru Zopsu zavrača neutemeljene in zlonamerne očitke o sistemskih pomanjkljivostih in domnevnem nasilju, ki jih po njegovem v javnosti na pritlehen in manipulativen način še vedno sproža ista interesna skupina med seboj povezanih oseb, ki imajo jasen pridobitniški motiv: »Tako je Zveza pacientov včeraj v svojem sporočilu za javnost pozvala vodstvo UPKL k odstopu na podlagi za lase privlečenega vmesnega poročila sistemskega nadzora, ki ga je na podlagi neutemeljenih očitkov odredil nekdanji minister Danijel Bešič Loredan in ki ga je UPKL pravno argumentirano v celoti zavrnila. Pri tem je Zveza pacientov delovala pristransko, saj ni niti skušala pridobiti odziva UPKL na sporno poročilo komisije za sistemski nadzor.«

Direktor Bojan Zalar je še zapisal, da se razmere na Univerzitetni psihiatrični kliniki nenehno izboljšujejo tako po strokovnih, znanstvenih, pedagoških, kakovostnih, bivalnih in drugih kriterijih. »Za vse našteto je odgovorno in zaslužno tudi vodstvo, v nasprotju s kritizerskimi (popolnoma nekritičnimi) objavami destruktivno impulzivnih vsebin, ki izhajajo od ene in iste skupine oseb, željnih oblasti, denarja ali razdiranja psihiatrije. Nejasni in neargumentirani pozivi ne vsebujejo kritične misli, temveč pavšalna mnenja, neutemeljena stališča, hipotetične konstrukte s pridihom magičnega mišljenja in spodžiganje strasti. Vsebine zgolj ponavljajo, skušajo upravičiti popačeno predstavnost kot realnost in psevdološko oceno postaviti za argument sprememb.«

Neodzivanje na pobude Zveze organizacij pacientov (Zveze) je Zalar označil za neresnično. »Gospa predsednica, ki ima funkcijo tudi v Spominčici, vedno dostopa v UPKL, naši zaposleni prostovoljno predavajo na raznih srečanjih, ki jih organizira kdo od članov Zveze. Pri tem vodstvo nikoli ni postavljalo omejitev, za marsikateri dogodek smo izvedeli tudi naknadno. Spominčica Alzheimer je nastala v UPKL leta 1997, z demenco smo se v okviru tudi lastnega razvoja nevroznanosti ukvarjali že leta 1983. Vse temeljno znanje je bilo prvotno razvito na področju klinike, veliko orodij je razvil ali priredil tudi sedanji direktor klinike.«

Kot pozitivne novice je med drugim izpostavil, da ima Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana vsa leta visoko oceno uporabnikov zdravstvene dejavnosti, da so v zadnjih petnajstih letih pridobili približno 37000 vprašalnikov, ki se vsebinsko nanašajo na obravnave psihiatrov, kliničnih psihologov, zdravstvene nege, delovne terapije in socialne službe, in da so ocene na vseh kriterijih med prav dobrim in odličnim. Dosegajo tudi vse standarde kakovosti in v vsakem mandatnem obdobju tudi naziv Klinika.

»Če UPKL ne bi imela ničelne tolerance do nasilja, takšnih rezultatov ne bi bilo mogoče doseči, še manj v tolikšnem obsegu. Nevarno se je odločati na podlagi suma in dvoma, še bolj so nerazumne na tem temelječe zahteve po ukrepih,« je sklenil direktor.

V sredo se je sestal svet zavoda Psihiatrične klinike, in kolikor nam je uspelo izvedeti, Zalar uživa podporo članov.

V zadnjih desetih letih je imela UPKL 19 nadzorov ZZZS, 43 nadzorov Zirsa (Zdravstveni inšpektorat RS), tri nadzore informacijskega pooblaščenca, štiri nadzore Varuha človekovih pravic, pet nadzorov Zdravniške zbornice, štiri nadzore Zdravstvene nege, en nadzor Lekarniške zbornice, skupaj torej 79 nadzorov.