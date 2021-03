Podgoršek prepričan, da uživa podporo Janše in poslancev

V nadaljevanju preberite:

Državnega sekretarja za kmetijstvo, prehrano in ribištvo Mirana Miheliča, ki je odstopil, bo po potrditvi na včerajšnji seji vlade nasledil Aleš Irgolič, dosedanji vodja sektorja za neposredna plačila na agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja. Ali novo imenovanje na kmetijskem ministrstvu nudi tudi dokončen odgovor o obstanku Jožeta Podgorška v vladi, saj so državni sekretarji vezani na njegov mandat? »Uživam zaupanje predsednika vlade in poslanske skupine,« odgovarja Podgoršek, ki kljub temu, da je njegova stranka izstopila iz koalicije, ostaja njen član. Odgovarjal pa je tudi na vprašanje, ali je njegov obstanek v vladi pogojen s podporo poslanske skupine Desusa.