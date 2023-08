Podnebno ukrepanje prinaša otipljive koristi

V nadaljevanju preberite:

Jutri nič kaj slavnostno obeležujemo dan svetovnega ekološkega dolga, datum, ki označuje trenutek, ko povpraševanje človeštva po naravnih virih in ekosistemskih storitvah preseže zmožnost Zemlje za njihovo obnovitev v enem letu. Slovenija je letos ta dan dosegla že 18. aprila.

Z državnim sekretarjem na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Urošem Vajglom smo se pogovarjali o načrtih, s katerimi namerava Slovenija zmanjšati svoj ekološki odtis in zaživeti v okvirih ekoloških omejitev planeta.

»Spremembe vremenskih vzorcev in ekstremne vremenske pojave, ki jih doživljamo, so znanstveniki napovedovali že dalj časa in ta svarila smo premalo resno jemali. Nerazumljivo je, da znanosti nismo zaupali. Ukrepanje je nujno. Pri izvajanju podnebnih politik smo v zaostanku, tako z vidika blaženja, torej preprečevanja podnebnih sprememb, kot tudi prilagajanja nanje. Z namenom, da podnebne politike dvignemo na raven, ki je potrebna, smo ustanovili ministrstvo, ki pokriva to tematiko – ministrstvo za okolje, podnebje in energijo,« je med drugim povedal.