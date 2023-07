Tudi delovne razmere bomo prilagajali vremenu

V nadaljevanju preberite:

Vročinskim valovom, ki nas poleti, kot opozarjajo klimatologi, ne bodo smeli več presenetiti, bo treba prilagoditi tudi delovna mesta. Zadnje študije kažejo, da zaradi daljše izpostavljenosti vročini ne trpi le kardiovaskularni sistem, temveč povzroča še druge bolezni, od infekcijskih ter bolezni oči in kože do motenj centralnega živčnega sistema in bolezni ledvic, je opozorila predstojnica kliničnega inštituta za medicino dela Metoda Dodič Fikfak. Bistveno se poveča tudi tveganje za poškodbe.

Najbolj izpostavljeni so delavci na prostem, ki jim je treba ne le zagotoviti ustrezno zaščito, dovolj tekočine in po možnosti prilagoditi delovnik, ampak bi morali delodajalci razmišljati tudi o hladilnih komorah. V zaprtih delovnih prostorih pa bodo nujne sodobne klimatske naprave, ki jih bo treba redno vzdrževati. Prilagoditve delovnih mest na vročino sicer predvideva že veljavna delovnopravna zakonodaja, a ukrepi so odvisni od delodajalca. Tako ni nič nenavadnega, da delajo ljudje v skladišču, kjer je 31 stopinj Celzija, so pri Delavski svetovalnici navedli enega od primerov.

Metoda Dodič Fikfak pravi, da se bodo takšne prakse, ki mejijo na sodobno suženjstvo, morale spremeniti. »Če delodajalec ve, da so kognitivne sposobnosti človeka, ki dela na vročini, zmanjšane, bo menda ukrepal. Mislim, da je njegov interes, da ohranja klimo takšno, da bo delavec lahko delal.« Opozorila je še na pomen ozaveščanja delavcev o potrebi po zaščiti pred vročino.