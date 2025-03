Podpis dogovora o pokojninski reformi preložen predvidoma na sredo

Predsednik vlade Robert Golob ter ministra za delo Luka Mesec in za gospodarstvo Matjaž Han so za danes ob 14. uri najavili slavnostni podpis socialnih partnerjev pod dogovor o predlogu pokojninske reforme, ki so ga usklajevali več kot pol leta. Gradivo naj bi bilo po zadnji seji pogajalske skupine med predstavniki vlade, delodajalcev in sindikatov usklajeno do te mere, da bi bilo pripravljeno za javno razpravo.

A se je očitno zataknilo, saj so z ministrstva za delo tik pred zdajci sporočili, da je termin podpisa preložen in bodo naknadno sporočili, kdaj bo. Kot je neuradno slišati, naj ne bi bile problematične rešitve v samem predlogu novele pokojninskega zakona, temveč besedilo dogovora.

Luka Mesec. FOTO: Voranc Vogel

Minister za delo Luka Mesec je ob 16. uri dal izjavo o dogajanju.

»S socialnimi partnerji, delodajalsko stranjo in sindikalno stranjo smo pravkar zaključili srečanje. Dvanajst točk dokumenta, ki ga javnosti še ne bomo predstavili danes, smo uskaljevali štiri ure,« je uvodoma dejal minister Mesec. Soglasje okrog temeljnih točk so sicer dosegli. Pogajanja so bila težka, je še priznal in podpis dogovora napovedal za sredo. Bilo je bolj naporno, kot so pričakovali, je bil odkrit, saj socialni partnerji potrebujejo mandate svojih predsedstev nadzornih svetov oziroma organov.

Dodal je, da je »kompromis izčrpan« in da so vsi od mize šli »s stisnjenimi zobmi«.

»Izčrpali smo pogajanja o zakonu in o dogovoru in pričakujem, da bomo v sredo vse skupaj uspešno tudi podpisali,« je dejal za konec.