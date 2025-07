Poenoteni stisnjenih zob

V nadaljevanju preberite:

»Senad Jušić je za ministra Poklukarja usodna figura,« pred drugo interpelacijo nazorno pove Vida Čadonič Špelič, predlagateljica iz vrst NSi, saj skoraj vse afere, ki jih očitajo notranjemu ministru, vodijo prav do njega: od odtekanja informacij v preiskavi lastnika kobariške restavracije Hvala – Topli val Aleša Hvale, ki naj bi filipinske delavce preprodajal drugemu delodajalcu, varnostnih incidentov na jugovzhodnem območju Slovenije do slabega stanja na centru za varovanje in zaščito (CVZ), na kar je opozorila tudi tožilka Mateja Gončin, ki je proti Jušiću podala ovadbo.