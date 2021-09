Prihodnji teden bodo začeli klicati bolnike s seznama čakajočih

Za izvedbo 65 milijonov evrov

Če covidnim bolnišnicam ne bi uspelo realizirati programa, bo po treh mesecih izveden pregled stanja in prestrukturiranje k izvajalcem, ki imajo proste kapacitete, je dejal minister Janez Poklukar. FOTO: Blaž Samec/Delo

V okviru nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev za leti 2021 in 2022 so izbrali 62 ponudnikov, pogodbo pa jih je podpisalo 57, je v izjavi za medije povedal minister za zdravje. Klicni center Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) bo v prihodnjem tednu začel klicati bolnike s seznama čakajočih.Dva izvajalca sta od pogodbe odstopila, Poklukar pa pričakuje, da bodo v začetku naslednjega tedna prejeli podpisane pogodbe še treh izvajalcev.»V primeru, da covidne bolnišnice ne bi uspele realizirati programa, bo po treh mesecih izveden pregled stanja in prestrukturiranje k izvajalcem, ki imajo proste kapacitete,« je pojasnil Poklukar.S prihodnjim tednom se po ministrovi napovedi začenja intenzivna implementacija razpisa. Klicni center NIJZ bo tako v naslednjem tednu začel klicati osebe s seznama čakajočih bolnikov, ki so 23. julija letos nedopustno dolgo čakali na izbrano zdravstveno storitev.Posameznika bodo po Poklukarjevih besedah seznanili z možnostjo izvedbe zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti tako, da mu bodo ponudili točen termin operacije ali druge zdravstvene storitve na katero čaka, predvidoma že v oktobru oziroma ves čas trajanja razpisa.»Bolnik ima možnost, da se za to ne odloči, kar pomeni, da se za njega nič ne spremeni in bo še naprej ostal na seznamu čakajočih bolnikov pri izvajalcu, pri katerem že sedaj čaka na izvedbo zdravstvene storitve,« je pojasnil Poklukar.Na razpis so se skladno z zakonom o nujnih ukrepih v zdravstvu lahko prijavili tako javni zavodi kot koncesionarji in čisti zasebniki. So pa pri izboru imeli prednost javni izvajalci, sledili so koncesionarji, najnižje na prednostni lestvici pa so bili zasebniki. Za izvedbo storitev so zagotovljena sredstva v višini 65 milijonov evrov.Razpisanih je bilo 20.018 storitev, glede na odziv pa jih je bilo izbranih 18.963. Med njimi operacija hrbtenice - spondilodeza, operacija krčnih žil, posegi na mandljih pri odrasli v splošni anesteziji, druge ortopedske operacije gležnja in stopala, endoskopske operacije obnosnih votlin v splošni anesteziji, endoproteza kolena in drugi posegi.