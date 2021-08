17.52 Omejitev obiskov v splošni bolnišnici Novo mesto



Splošna bolnišnica Novo mesto s 1. septembrom zaradi zaostrovanja epidemiološke slike omejuje obiske hospitaliziranih pacientov. Obiski so še vedno dovoljeni, vendar z izpolnjevanjem pogoja PCT in upoštevanjem naslednjega: dovoljen je obisk ene zdrave osebe do 15 minut, dvakrat tedensko, vsak dan med 15. in 17. uro. Obiskovalci se morajo predhodno najaviti na oddelku po telefonu, kjer dobijo termin za obisk pacienta. Po predhodnem dogovoru na oddelku se izjemoma lahko vsak dan dovoli obisk enega zdravega svojca pri umirajočem ali kritično bolnem pacientu.



Na ginekološko-porodniškem oddelku je dovoljen obisk vsak dan za 30 minut, med 15. in 16. uro, prav tako je dovoljena prisotnost ene zdrave osebe pri porodu. Na pediatričnem oddelku je dovoljeno bivanje enega zdravega starša ob hospitaliziranem otroku, so še sporočili iz novomeške bolnišnice.



Vsak obiskovalec mora, poleg dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT, s seboj prinesti tudi izpolnjen in podpisan vprašalnik, ki je dostopen s klikom na povezavo: https://www.sb-nm.si/datoteke/OB-074_Vprašalnik.pdf. Prosijo, da vprašalnik izročite medicinskemu osebju na oddelku.



17.40 Pogoj cepljenosti izpolnjen nemudoma po polnem cepljenju



Spremembe vladnega odloka, ki so nekoliko drugače opredelile pogoj cepljenosti proti covidu-19, so stopile v veljavo v soboto. Tako po novem velja, da pogoj cepljenosti nemudoma izpolni vsak, ki je polno cepljen. Torej ne bo treba več čakati še en teden ali dva po cepljenju z drugim odmerkom. Za cepivo AstraZenece bo tak režim veljal čez 14 dni.



Pogoj cepljenosti, ki poleg testiranja in prebolelosti velja za opravljanje nekaterih dejavnosti in za vstop v državo, po novem lahko dokažejo tisti, ki so se cepili z dvema odmerkoma cepiva Biontecha in Pfizerja, cepiva Moderne, Sputnika, Sinovac Biotecha, Sinopharma in AstraZenece. Velja tudi kombinacija dveh predhodno naštetih cepiv. Za izpolnitev pogoja cepljenosti je dovolj tudi en odmerek cepiva Johnson&Johnson.



Doslej je namreč veljalo, da je pogoj cepljenosti izpolnjen šele teden dni po prejemu drugega odmerka cepiva Pfizer, 21 dni po prejemu prvega odmerka AstraZenece in 14 dni po polnem cepljenju z drugimi cepivi.



Za cepivi AstraZenece se začne odlok sicer uporabljati po preteku 14 dni od sobote, torej po 11. septembru. Dotlej pa še velja, da je za pogoj cepljenosti dovolj en odmerek AstraZenece.



En odmerek kateregakoli cepiva pa je dovolj za tiste, ki so se cepili do 240 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov covida-19, je razvidno s spletne strani vlade.



Spremembe odloka je vlada sprejela na petkovi dopisni seji in ga že v petek zvečer objavila v uradnem listu.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: