Pogoj PC za del javne uprave bi bil neustaven

Potem ko je konec septembra tik pred predvidenim začetkom uveljavitve spornega odloka, ki bi v del javne uprave uvedel pogoj PC (torej preboleli ali cepljeni) za delo, ustavno sodišče zadržalo njegovo izvajanje, so po seji, ki so jo imeli pred dnevi, zdaj sporočili, da je bil člen 10a odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolelosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom sars-cov-2 v neskladju z ustavo.

Na ustavno sodišče je romalo več pobud, med drugim tudi Policijskega sindikata Slovenije (PSS), ki ga je ustavno sodišče obravnavalo prvega. Trdili so, da naj bi ureditev posegala v pravico delavcev do opravljanja dela v skladu s pogodbo o zaposlitvi in naj bi jih prisiljevala v cepljenje. S tem bi brez ustrezne zakonske podlage privedla do prisilnih posegov v njihovo telesno in osebnostno integriteto, čeprav bi se za cepljenje zaradi tega odločili. Delavcu v organu državne uprave, ki ne izpolnjuje niti pogoja prebolelosti niti pogoja cepljenja in ki se mu slednje ne odsvetuje iz zdravstvenih razlogov, svojega dela pa ne more opravljati od doma, naj bi grozili delovnopravni ukrepi, tudi izguba zaposlitve.

Vladanje z odloki

Navedli so še, da vlada ne more z odlokom urejati materije, za katero je predvideno zakonsko urejanje. Poleg tega naj ne bi vlada niti v odloku niti javnosti obrazložila, zakaj se je za obvezno cepljenje odločila prav za zaposlene v organih državne uprave.

Vlada med drugim odgovarjala, da določitev pogoja PC ne pomeni kršitve ustave. Ta določba naj ne bi pomenila diskriminacije posameznika na podlagi »cepilnega statusa«.

A se je ustavno sodišče nagnilo na stran predlagatelja. Odločbo so sprejeli s šestimi glasovi za in tremi proti. Kot je bilo v tem času pri ustavnopravnih vprašanjih v povezavi s koronavirusom že večkrat videno, sta drugače od večine tudi tokrat glasovala sodnika Marko Šorli in Klemen Jaklič, tokrat pa se jima je pridružil še pred kratkim izvoljeni Rok Svetlič.

Nekateri ustavni sodniki so spisali tako pritrdilna kot odklonilna ločena mnenja.

Odvetnica Nataša Pirc Musar, ki je zastopala PSS, je takšno odločitev pričakovala, odločbe pa še ni podrobno prebrala in bo potem tudi podala svoje mnenje.