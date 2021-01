Pogojev za odločanje o ugovorih zoper obtožnico v zadevi Teš še ni

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Odvetniki obtoženih v zadevi Teš so na celjsko okrožno sodišče podali predlog za podaljšanje roka za ugovor zoper obtožnico. Čeprav gre za prekluzivni rok, je sodišče o tem predlogu moralo odločiti, sklep pa še ni pravnomočen, zato še ni pogojev za odločanje o ugovorih zoper obtožnico, je danes za STA povedala predsednica sodiščaKot je pojasnila Gaicomellijeva, rok za ugovor zoper obtožnico ni podaljšljiv, saj gre za prekluzivni rok. Dodala je, da je bilo v zadevi Teš vloženih 14 ugovorov.Obramba obtoženih se je v prošnji za podaljšanje roka sklicevala na nesorazmernost osmih dni za pisanje ugovora zoper obtožni akt, za pisanje katerega je sodišče poleg zakonskih 15 dni tožilstvu dalo še dodatne tri mesece časa.Celjsko sodišče je sicer lani po več mesecih uspelo vročiti obtožnico vsem obtoženim v zadevi Teš.Vročanje obtožnice zoper 12 slovenskih in tujih fizičnih oseb ter zoper eno slovensko in eno tujo pravno osebo zaradi skupno 24 očitanih kaznivih dejanj se je precej zavleklo. Specializirano državno tožilstvo jo je na celjsko okrožno sodišče vložilo maja lani. Sodišče je odredilo prevod, nato je sledilo vročanje. Zaradi obsežnosti zadeve bo reševanje primera terjalo precej časa, so že maja lani ocenili na sodišču.Po navedbah sodišča zadevo tudi v času epidemije rešujejo prednostno, saj gre za zadevo iz pristojnosti specializiranega oddelka za sojenja v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj. Pojasnili so tudi, da ne morejo dati ocene o tem, koliko časa bi lahko trajalo reševanje zadeve in kdaj bi se lahko začelo sojenje, saj to ni odvisno le od sodišča, ampak od ravnanja vseh udeležencev v postopku.Po neuradnih informacijah so obtožnico vložili zoper nekdanjega direktorja Teša Uroša Rotnika, vodjo projekta Teš 6, lobistain njegovo podjetje Sol Intercontinental, direktorja podjetja CEE, zaposlene iz Tešain, vodjo prodaje elektrarn v družbi Alstom Power, nekdanjega izvršnega direktorja Alstoma Austria, finančnega strokovnjakater davčnega svetovalca. Obtoženo je tudi francosko podjetje Alstom Power.Generalni državni tožilecje za POP TV maja lani pojasnil, da je vsebina obtožnice razdeljena na tri sklope, in sicer je prvi del glede tehnološke opreme šestega bloka v višini 250 milijonov evrov, drugi očitek se nanaša na obnovo kotla v petem bloku in tretji na sistemsko opremo za četrti in peti blok v višini 280.000 evrov.Po njegovih besedah je tožilstvo obtožnico spisalo v letu dni po končani preiskavi. Preostanek preiskave, ki je trajala osem let, pa se je po njegovi oceni med drugim zavlekel, ker je postopek na celjskem okrožnem sodišču tekel prepočasi.