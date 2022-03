Poklukar podpisal pogodbo za energetsko sanacijo UKC Ljubljana

Minister za zdravje Janez Poklukar je danes podpisal pogodbo za celovito energetsko sanacijo stavbe Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. V sanacijo bodo vključeni prostori glavne stavbe in prostori starega dela stavbe UKC oz. Diagnostično-terapevtski servis, so zapisali na ministrstvu za zdravje.

V popravilo bo vloženih skoraj 40 milijonov evrov, celotna sredstva pa so zagotovljena v okviru operativnega programa EU za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije covida-19 in pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva. Z energetsko prenovo želijo izboljšati pogoje dela in bivanja ter skupno za tretjino zmanjšati emisije ogljikovega dioksida, stroške električne energije za petino in daljinskega ogrevanja kar za 54 odstotkov.

V sklop celovite energetske sanacije stavbe bo vključena toplotna izolacija, zamenjava stavbnega pohištva, posodobitev sistema ogrevanja, hlajenja, prezračevana in klimatizacije. Prav tako pogodba predvideva sanacijo razsvetljave, namestitev frekvenčnih elektromotorjev na dvigala in zamenjavo vseh dvigal, centralni nadzorni sistem ter druga gradbeno obrtniška, elektro in strojna dela, ki bodo ključno prispevala k izboljšanju zdravstvene dejavnosti, so še navedli.

Vlada je sicer na današnji seji v načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025 uvrstila osem novih investicij na področju zdravstva. Med drugim bodo sofinancirali več energetskih sanacij, tako Zavoda za varstvo pri delu v ljubljanskem UKC, mariborskega UKC in slovenjgraške bolnišnice.