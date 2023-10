Pokojnine januarja predvidoma 8,2 odstotka višje

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je ob mednarodnem dnevu starejših najavil, da so »kljub težavam z javnimi financami, ki ji imamo zaradi posledic poplav« našli način, da izpeljejo polno redno uskladitev pokojnin. Ta bo, kot trenutno kažejo izračuni, predvidoma 8,2-odstotna, kar je ena najvišjih v zadnjih letih. Po ministrovih napovedih pa bodo upokojenci večjega zneska deležni že januarja in ne tako, kot je običajno, februarja s poračunom za nazaj.

Redna uskladitev, s katero naj bi pokojnine ohranile realno vrednost, se računa po formuli, ki upošteva 40 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin in 60 odstotkov rasti povprečne plače. Lani je to pomenilo 5,2 odstotka, zaradi česar so upokojenske organizacije in svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od vlade zahtevale še izredno uskladitev v višini vsaj 3,5-odstotka, saj je inflacija presegla 10 odstotkov.

Kakšna bi bila ustrezna formula za valorizacijo pokojnin, v kolikšni meri naj se upošteva rast plač, inflacija in morebiti še kak drug faktor, bo ena od točk razprave pri pripravi reforme, ki naj bi jo oblikovali prihodnje leto.