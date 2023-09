Ukrepi za dostojne pokojnine

V nadaljevanju preberite:

Kako udejanjiti pravico do minimalnega dohodka za upokojence, ki jo določa Evropski steber socialnih pravic? Kaj naj bo merilo za določanje višine dostojne pokojnine? Naj bo to prag tveganja revščine, razmerje do povprečne plače, košarica življenjskih stroškov? To je le nekaj vprašanj, ki zadevajo tako odločevalce kot same upokojence. Ti opozarjajo, da se bo prihajajoča reforma dotikala predvsem tistih, ki bodo to šele postali, za izboljšanje položaja sedanjih prejemnikov pokojnin pa pričakujejo še druge ukrepe.