Zahteve po 13. pokojnini ali dveh razredih regresa

Upokojenci bodo danes ob junijski pokojnini prejeli še letni dodatek, ki ga bo, kot že nekaj let doslej, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) izplačal v petih različnih razredih, od 145 do 455 evrov, obratno sorazmerno z višino pokojnine posameznika. Tako pri Zvezi društev upokojencev Slovenije (Zdus) kot pri Sindikatu upokojencev Slovenije (Sus) opozarjajo na neustreznost načina tega izplačila – prvi zahtevajo spoštovanje sistemskega zakona, Sus pa se zavzema za 13. pokojnino.