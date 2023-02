Kaznivih dejanj pri varovanju protestov sumijo 13 policistov

Ministrica za javno upravo v funkciji ministrice za notranje zadeve Sanja Ajanović Hovnik in vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjan Lindav sta predstavila izvedene ukrepe na podlagi poročila o nepravilnostih pri delovanju policije na šestih protestih v letih 2020 in 2021.

Posebni oddelek specializiranega državnega tožilstva bo na pobudo vodstva policije obravnaval 13 policistov, osumljenih storitve kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. Med 13 ovadenimi policisti so tudi štirje iz nekdanjega vodstva policije.

Ker gre za časovno oddaljene dogodke, se bodo osumljeni utegnili izogniti odpovedi delovnega razmerja.

»Zakonitost in strokovnost morata biti vodilo dela policije, policija mora služiti ljudem, in ne interesom politike ali kogarkoli drugega. To toliko bolj velja v krizah, je prepričan Lindav. To poročilo nam je na neki način postavilo ogledalo. Na generalni ravni se strinjamo z ugotovitvami poročila, da je policija v določenih izpostavljenih primerih šla čez mejo,« je povedal Lindav.

Na pomisleke dela javnosti, da gre pri poročilu in ukrepih za revanšizem, je ministrica odgovorila, da je poročilo pripravila strokovna služba. Poudarila je, da so se pri varovanju protestov pojavile sistemske napake, ki jih v civilizirani družbi ne smemo nikoli več ponoviti.

»Vprašati se moramo, do kod lahko politika seže. Naša naloga je, da preprečimo, da se politika neposredno vpleta v delo policije,« je dejala ministrica.

Kot je pojasnil Lindav, so zaradi prepletenosti dogodkov morali preučiti več postopkov, ki so jih izvrševali številni policisti, opravili so 63 razgovorov z uslužbenci policije, v katerih so jih opozorili na nepravilnosti in neskladnosti pri ravnanju.

Kaj so ugotovili?

»Pri varovanju protestnega shoda 26. maja 2020 je podan sum, da so trije uslužbenci storili kaznivo dejanje protipravnega odvzema prostosti. Pri varovanju protestnega shoda 15. septembra 2021 je pri enem uslužbencu podan sum storitve kaznivega dejanja kršitve človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic in sum storitve kaznivega dejanja protipravnega odvzema prostosti. Pri varovanju protestnega shoda 5. oktobra 2021 je za sedem uslužbencev podan sum storitve kaznivega dejanja kršitve človeškega dostojanstva z zlorabo položaja ali pravic, za enega pa sum storitve kaznivega dejanja kršitve človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic. Za enega je podan sum storitve kaznivega dejanja nevestnega dela v službi,« je naštel Lindav.

Lindav je poudaril, da sta stabilnost in kontinuiteta pomembni za kakovostno delo policije. Odgovornost policije je, da svoje poslanstvo v družbi udejanja, zaupanje ljudi v policijo in policiste pa je po njegovi oceni ključno.

»Kot državljanka in prebivalka RS sem bila zgrožena, ko sem prejela to poročilo, in sem kot ministrica čutila dolžnost, da uporabim vse vzvode, ki jih imam, da se takšni postopki ne bodo mogli več zgoditi,« je dejala ministrica in pojasnila, da je policija že izvedla več ukrepov, ki bodo preprečevali, da se takšna ravnanja ponovijo, sistemski ukrepi pa se bodo zapisali v zakonodajo.