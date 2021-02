Policist in reševalci uspešno oživili voznico

Voznica, ki je bila včeraj na območju Žalca, je zanesljivo imela srečo v nesreči. Izgubila je oblast nad vozilom in trčila v odbojno ograjo, kar pa je k sreči opazil policist.



Ker ni več kazala znakov življenja, je takoj začel s postopkom oživljanja. Kmalu zatem je mimo pripeljala še zdravniška ekipa, ki se je ravno vračala z drugega nujnega primera, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.



S skupnimi močmi so voznico, ki je doživela srčni zastoj, ohranili pri življenju. Takojšnja pomoč policista in zdravniške ekipe je bila v tem primeru ključnega pomena za njeno življenje.



Voznici želijo čimprejšnje okrevanje, je še sporočila predstavnica za odnose z javnostmi celjskih policistov Milena Trbulin.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: