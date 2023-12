Policisti prevzeli nov večnamenski transportni helikopter AW 169

Policija je danes prevzela še tretji večnamenski transportnih helikopter tipa Agusta Westland AW 169, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU). Gre za enak helikopter, kot ga je policija uporabljala pri gašenju požara na Krasu ter za reševanje ljudi in premoženja med letošnjimi ujmami, so pojasnili.

Po dobavi bodo stekli še postopki za vzpostavitev plovnosti, predvidoma v januarju pa bi helikopter že lahko uporabljali v operativnih nalogah.

Novi helikopter je zamenjal starejša transportna helikopterja tipa AB 212 in AB 412, ki sta bila zaradi težko dobavljivih delov in izrabe že izločena iz uporabe. Helikopterje policija uporablja za policijske, humanitarne, reševalne in druge naloge, z moderno in močnejšo floto pa lahko letalska policijska enota zdaj zagotavlja še kakovostnejšo podporo policijskim enotam na terenu in drugim sistemom v državi, so na GPU zapisali v sporočilu za javnost.

Skupno floto policije sestavlja sedem helikopterjev

Med glavnimi prednostmi novega helikopterja so našteli veliko potovalno hitrost, ki je 260 kilometrov na uro, zelo veliko zalogo moči, saj lahko helikopter lebdi s polno vzletno maso do višine 3500 metrov. Z enim rezervoarjem goriva pa lahko opravi okoli 800 kilometrov leta in omogoča varno letenje v skoraj vseh vremenskih pogojih, tako podnevi kot ponoči.

Policija je pogodbo z dobaviteljem sklenila novembra lani. Pogodbena vrednost helikopterja italijanskega proizvajalca Leonardo pa brez DDV znaša 10.851.500 evrov, so navedli na GPU.

Skupna flota policije tako obsega sedem helikopterjev. Poleg omenjenih treh jo sestavljajo še dva helikopterja tipa AB 206, ki se uporabljata predvsem za nadzor prometa, državne meje in šolanje pilotov, A 109E, ki se ga zaradi vgrajene opreme za nočno opazovanje uporabljajo predvsem za policijsko delo ponoči, in EC 135, ki je namenjen predvsem nadzoru schengenske meje, še piše na spletni strani policije.