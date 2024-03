Zakaj toliko ljudi meni, da je poročanje medijev o politiki pristransko?

V nadaljevanju preberite:

Politična opredelitev respondenta pomembno vpliva na oceno o (ne)pristranskosti medijev. »Potencialni volivci dveh opozicijskih desnih strank (SDS in NSi) v primerjavi s potencialnimi volivci koalicijskih strank (Gibanje Svoboda, SD, Levica) v večji meri ocenjujejo, da mediji poročajo pristransko. Največ vprašanih, več kot 73 odstotkov privržencev SDS, ocenjuje, da so mediji pri pokrivanju tem s področja politike pristranski. Najmanj takšnih odgovorov, dobrih 43 odstotkov, so dali potencialni volivci SD.

Kaj je razlog za to? Pri spremljanju političnih vsebin je zelo pomembna starost bralcev, gledalcev in poslušalcev. Vsak dan politične vsebine v medijih namreč spremlja le vsak četrti v starostni skupini do 30 let, medtem ko je delež tistih, ki v medijih dnevno spremljajo politiko, v starostni skupini nad 61 let več kot 84-odstotni. Le 3,3 odstotka starejših politične vsebine spremlja manj kot enkrat na teden oziroma nikoli, medtem ko med mladimi znaša delež takšnih več kot 28 odstotkov. Kako se odzvati?