Ponekod že močno sneži, sneg se že oprijemlje cestišč

Nekatere dele države je zajelo močno sneženje. Po podatkih prometnoinformacijskega centra močno sneži na območjih Notranjske, Kočevske, Dolenjske in osrednje Slovenije, izpostavljajo Razdrto, Postojno in Unec. Sneg se ponekod že oprijemlje cestišč. Po napovedih Arsa bi lahko zapadlo od pet do deset centimetrov snega, v višjih legah tudi več.

Zaradi zimskih razmer na hrvaški strani je na mejnem prehodu Babno Polje prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike, poroča prometnoinformacijski center. Na centru voznike opozarjajo, da lahko pričakujejo upočasnjen promet. Ob tem svetujejo, da naj računajo na daljši čas potovanja. Opozarjajo tudi, da bodo na cestah prisotne plužne in posipne skupine.

Padavine so ponoči zajele večji del države, kot so napovedali na Agenciji za okolje (Arso) bo dopoldne zlasti v južni polovici Slovenije snežilo. Največ možnosti za sneg so napovedali za nižine – na Kočevskem, Notranjskem, Dolenjskem in v Beli krajini, kjer bi lahko zapadlo od pet do 10 centimetrov snega, v višjih legah tudi kak centimeter več. Čez dan se bo od severa jasnilo.

Po podatkih Arsa trenutno dežuje ali sneži v večjem delu države, izjema so območja na severu in severovzhodu države.

Razdrto. Foto Prometnoinformacijski Center

Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od ena do šest, na Goriškem in ob morju okoli deset stopinj Celzija, so še zapisali pri Arsu.

Čez dan se bo od severa jasnilo. V soboto bo precej jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla.

V nedeljo bo zapihal jugozahodnik. Pooblačilo se bo, le na severovzhodu bo nekaj sonca. V zahodnih krajih bo popoldne občasno rahlo deževalo. Nekoliko topleje bo. V ponedeljek bo pretežno oblačno, v zahodnih in deloma osrednjih krajih bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik.

Na prometnoinformacijskem centru zaradi napovedanega poslabšanja vremena voznike opozarjajo, da lahko pričakujejo upočasnjen promet. Ob tem svetujejo, da naj računajo na daljši čas potovanja. Opozarjajo tudi, da bodo na cestah prisotne plužne in posipne skupine.