V delu države se jutri obeta sneg

Po napovedih vremenoslovcev se bodo ponoči padavine okrepile in proti jutru od severa zajele večji del Slovenije. Meja sneženja se bo spuščala. Po nižinah v notranjosti bo deloma deževalo deloma snežilo, predvsem v južni polovici Slovenije pa večinoma snežilo. Čez dan se bo od severa jasnilo.

Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija.

Na prometnoinformacijskem centru zaradi napovedanega poslabšanja vremena voznike opozarjajo, da lahko pričakujejo upočasnjen promet, in jim priporočajo, da računajo na daljši čas potovanja. Opozarjajo tudi, da bodo na cestah prisotne plužne in posipne skupine.