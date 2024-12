Prehod iz starega v novo leto bo prijazen za silvestrovanja na prostem

Po za nekatere idiličnemu belemu božiču nas čaka prijazen vremenski prehod v novo leto brez napovedanih snežnih padavin. Kot je za Delo povedal dežurni meteorolog na Arsu Anže Medved, do konca leta sprememb vremena ne bo. Tudi jutri bo še precej jasno vreme, ob morju je sicer možnost povečane oblačnosti. Silvestrovo bo v znamenju suhega in toplega vremena, tudi v višjih legah.

Temperature za silvestrovo ne bodo posebno nizke. »Verjetno bo po nižinah šlo malo pod ledišče, v višjih legah, na primer sredogorje, na Krvavcu ali pa Rogli, bo pa lahko celo nad lediščem, kajti pred nami je res temperaturni obrat. Tako da bo letos ta prehod iz starega v novo leto prijazen, tudi za silvestrovanje na prostem. Morda se najslabše vreme obeta ravno ob obali, kjer bi lahko jugozahodnik že prinesel nekaj več oblačnosti ravno v času silvestrovega večera.«

Kakšni pa so obeti za prvi dan leta 2025?

Po besedah meteorologa bo za novo leto začel pihati jugozahodnik, začelo se bo oblačiti. Najprej na jugozahodu Slovenije, potem pa se bo do četrtka pooblačilo tudi drugod, kajti jugozahodnik bo prinesel oblačnost in v četrtek na jugozahodu že lahko občasno dežuje.

Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah nekaj meglic. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli minus sedem, drugod od minus pet do minus ena, ob morju malo nad lediščem, najvišje dnevne od pet do deset, na Goriškem in ob morju do stopinj Celzija.