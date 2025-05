Ponovno neuspešno pri predsednici republike: brez novih imen in brez soglasij

Pri predsednici republike Nataši Pirc Musar so se ponovno sestali vodje koalicijskih poslanskih skupin. Tudi tokrat precej neuspešno. Naj pa bi poleg dveh še nerešenih imenovanj, in sicer varuha človekovih pravic in guvernerja Banke Slovenije, načeli še temo prihajajočega imenovanja dveh ustavnih sodnikov, ki jima bo letos potekel mandat. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov je že objavila, predloge pa bo zbirala do 26. maja.

Naj bi pa merila na hitrejše in uspešnejše imenovanje, kar je nakazala že z razdelanimi tremi kriteriji, ki jih bo upoštevala pri izboru, in sicer strokovnost s posameznih področji, saj je nujno, da so na ustavnem sodišču pokrita vsa možna področja prava, spolna zastopanost – po odhodu Špelce Mežnar bosta namreč ostali le še dve sodnici –, tretji pa bo svetovnonazorska usmerjenost. »To je na ustavnem sodišču zelo pomembno, a ne, da bi si tam želela sodnike, ki so politično konservativni, ampak takšne, ki so pravno konservativni. To se mi zdi, da ustavno sodišče potrebuje, torej konservativno gledanje na pravo in vrhunske strokovnjake s posameznih področij,« je razkrila v Sobotni prilogi Dela.

O konkretnih imenih naj se še ne bi usklajevali, prav tako za zdaj na mizi ni novih imen oziroma kandidatov za varuha človekovih pravic in guvernerja Banke Slovenije. Za prvo funkcijo naj bi tako še enkrat poskusili prepričati poslance NSi, naj vendarle prispevajo glasove za Dijano Možino Zupanc, namestnico varuha človekovih pravic, za drugo pa naj bi se v iskanje vključilo tudi Gibanje Svoboda, ki je do zdaj vztrajalo pri Saši Jazbec, državni sekretarki na finančnem ministrstvu. V to pa predsednica republike nikakor ni pripravljena privoliti.

Kdaj bodo nadaljevali usklajevanja, še ni jasno, naj bi pa koaliciji namignila, da če bo treba, usklajevanja lahko vodi tudi z naslednjim sklicem državnega zbora.