Ponovno odločanje o delovanju nepovezanih poslancev v delovnih telesih

Ministrska ekipa, koalicijski poslanci in v imenu poslanske skupine opozicijskega Desusa tudi poslanec Robert Polnar se bodo danes sestali na Brdu pri Kranju. Na dnevnem redu je pregled realizacije koalicijskih zavez in njihovo izpolnjevanje do konca mandata. Gotovo pa se ne bodo mogli izogniti razpravi o vprašanju števila koalicijskih glasov v DZ.

V opoziciji bodo danes ponovno vložili zahtevo za sklic seje kolegija predsednika DZ, na katerem bi ponovno odločali o sklepu, da bi štirje poslanci poslanske skupine nepovezanih poslancev lahko delovali v delovnih telesih DZ. Na podlagi te odločitve se bodo po besedah vodje poslanske skupine LMŠodločali, kako naprej.Kolegij predsednika DZ je namreč v sredo odločil, da štirje poslanci poslanske skupine nepovezanih poslancev ne bodo člani delovnih teles DZ. To odločitev omogoča peti odstavek 33. člena poslovnika DZ. Ta odstavek namreč določa, da kolegij pri sestavi delovnih teles in določanju funkcij v njih lahko upošteva tudi poslansko skupino nepovezanih poslancev. Proti odločitvi, da bi štirje nepovezani poslanci lahko sodelovali in odločali v delovnih telesih DZ, so glasovali člani koalicijskih SDS, NSi in SMC, opozicijskih SNS in Desusu ter poslanec narodne manjšine.Golubović je že po sredinem glasovanju napovedal, da bodo resno razmislili o tem, ali bodo sploh še delovali v DZ. Ob robu današnjih posvetovanj pri predsedniku republikeo kandidacijskih postopkih pa je napovedal, da bodo danes znova vložili zahtevo za sklic kolegija, na katerem bodo ponovno odločali o omenjenem sklepu. Opozoril je, da je kolegij štirim poslancem onemogočil delo v DZ in sodelovanje v zakonodajnem postopku. Po njegovih besedah se je s tem število poslancev znižalo na 86, zato se postavlja vprašanje, ali je to še »tisti državni zbor, ki so ga izvolili volivci« ali pa gre za državni zbor po meri največje vladne stranke SDS. Na podlagi ponovnega odločanja bodo nato odločili, kako bodo ravnali v prihodnje.Po drugi strani pa vodja poslanske skupine SDSmeni, da lahko nepovezani poslanci v DZ še vedno normalno delujejo, saj imajo glasovalno pravico na plenarnih sejah, zato ne vidi nobenih težav. »Izpolnili oziroma izkoristili smo poslovniške možnosti in ne gre za nobeno izigravanje,« je dodal.