Poslancema manjšin nov mandat

Dosedanja poslanca madžarske in italijanske narodne skupnosti, Ferenc Horváth in Felice Žiža, sta se soočila z dvema oziroma enim protikandidatom. Horváth je že včeraj pozno zvečer, po 75 odstotkih preštetih glasov, izvedel, da se mu nasmiha nov mandat. Žiži pa je njegov protikandidat Maurizio Tremul danes zjutraj čestital za zmago in mu zaželel uspešno delo.

Uradni podatki o glasovanju narodnih skupnosti bodo objavljeni po končanem štetju glasov, so sporočili na spletnih straneh Državne volilne komisije. Madžarska narodna skupnost ima okoli 5.600 volilnih upravičencev, pripadnikov italijanske manjšine pa je nekaj čez 2.800.

Felice Žiža je že prejel čestitke za zmago. FOTO: Marko Feist/Delo

Horváthova izzivalca sta bila Otto Močnek, nekdanji podžupan Občine Lendava in svetovalec za gospodarstvo madžarske atašejke, in Mihael Kasaš, direktor lendavske občinske uprave. Volilno kampanjo pri obeh narodnih skupnostih so zaznamovale afere. Žiža je moral pojasnjevati svojo dvojno stalno prebivališče, ki ga je imel prijavljenega tako v Sloveniji kot v Italiji, kar je v nasprotju z zakonodajo. Horváth pa je po mnenju komisije za preprečevanje korupcije kršil predpise zaradi nezdružljivosti funkcij manjšinskega poslanca in predstavnika organizacije madžarske skupnosti, saj naj bi v eni vlogi podpisoval dogovore z vlado, v drugi pa sodeloval pri izvedbi posameznih projektov na terenu.

Milijonske naložbe za manjšini

Ferenc Horváth je že včeraj izvedel, da bo imel še en poslanski mandat. FOTO: Državni zbor Republike Slovenije

Ne Horváth ne Žiža danes za komentar še nista bila dosegljiva. Pri prepričevanju volivcev sta poudarjala predvsem sadove njunega dela. Ta obsega prenovo koprske osnovne šole in gimnazije z italijanskim učnim jezikom, ocenjeno na 4,8 milijona evrov, in dogovorjen nakup palače Tarsia (za zdaj še sedež Primorskih novic) za potrebe Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti - v višini okoli milijona evrov. Horváth pa se lahko pohvali celo s 25 milijonov evrov vrednim državnim razvojnim programom za pomurske Madžare v prihodnjih petih letih (enako vreden je madžarski program za porabske Slovence).