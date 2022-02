Poslanci naj prisluhnejo vsaj invalidom

V nadaljevanju preberite:

Novela zakona o igrah na srečo odpira trg ponudnikov klasičnih iger na srečo še trem dodatnim ponudnikom, ki bodo novi tekmeci Loterije Slovenije in Športne loterije. Da se v vodstvu omenjenih dveh družb ne veselijo konkurence, je razumljivo. Toda seznam nasprotnikov novele je bistveno daljši.

Invalidske in humanitarne organizacije, športne organizacije, obe fundaciji, ki financirata pretežni del invalidskih in humanitarnih ter športnih organizacij, Rdeči križ, Karitas, borci proti odvisnostim, evropski strokovnjaki za področje iger na srečo... To so le nekateri v dolgi vrsti tistih, ki opozarjajo na škodljivost spreminjanja sedanje ureditve tega področja.