Poslanci SDS podprli vlado glede Hrvaške

V nadaljevanju preberite:

Brez glasu proti in brez razprave so člani parlamentarnih odborov za zadeve EU, zunanjo politiko in notranje zadeve na zaprti seji podprli stališče vlade do širitve schengenskega območja na Hrvaško, hkrati pa so se strinjali, da vlada odločitvi notranjih ministrov EU prihodnji teden priloži slovensko enostransko izjavo, v kateri Slovenija vztraja pri implementaciji arbitražne razsodbe, ki je dokončna, zavezujoča in jo je treba spoštovati.