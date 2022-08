SDS in NSi na ustavno sodišče z zahtevo za oceno ustavnosti

Po tem ko je bil julija na izredni seji DZ sprejet Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države, sta zdaj poslanski skupini SDS in NSi na ustavno sodišče naslovili zahtevo za oceno ustavnosti zakona. Tega so pripravili v civilni družbi na čelu z Inštitutom 8. marec. Zakon v prejšnje stanje vrača enajst zakonov, ki so bili sprejemnjeni v času tretje Janševe vlade.

Kot pojasnjujejo v poslanskih skupinah SDS in NSi, je bila pri sprejetju uporabljena specifična zakonodajna tehnika noveliranja (t.i. omnibus pristop).

»Zakon vsebuje določbe, s katerimi se posega v enajst veljavnih zakonov, pri čemer nekatere spremembe veljavnih zakonov, v katere posega predmetni zakon, še niso stopile v veljavo. Zaradi navedenega niti ni mogoče govoriti o oceni stanja oziroma škodljivih posledicah veljavnih zakonov, v katere posega predmetni zakon, niti ni utemeljenih in stvarnih razlogov za sprejem ter uveljavitev predmetnega zakona, katerega vsebinski cilj je odprava določenih sprejetih zakonskih sprememb iz političnih razlogov, kar ne zagotavlja pravne varnosti, enakosti pred zakonom, zato krši oziroma je v neskladju z 2., 14., 15., 44., 90. in 153. členom ustave Republike Slovenije,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so še zapisali, enajst zakonov ni istovrstnih in med seboj neločljivo povezanih, zato uporaba omnibus pristopa pri noveliranju veljavne zakonodaje po mnenju podpisnikov zahteve za oceno ustavnosti zakona ni utemeljena. Predlagatelji predmetne zahteve za oceno ustavnosti so tudi mnenja, da gre za nedopusten poseg v pravice, ki izhajajo iz instituta zakonodajnega referenduma.

Ustavnemu sodišču podpisniki zahteve predlagajo, da »zaradi nastanka težko popravljivih posledic takoj zadrži izvrševanje Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države; da ugotovi, da je omenjeni zakon v neskladju z 2., 14., 15., 44., 90. in 153. členom ustave RS; da razveljavi določbe tega zakona in vladi RS in državnemu zboru naloži uskladitev z ustavo Republike Slovenije v roku 3 mesecev.«